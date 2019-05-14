‘Herkesin içinde bir sanatkar yatar’

Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy atölyelerinin yeni temsilcileri genç sanatçıların eserlerinden oluşan karma resim sergisi, Üsküdar Abbara Kahve’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışa, ressam İlhami Atalay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve sergide eserleri bulunan öğrencilerin yanı sıra sanatseverler katıldı.

Eğitimleri süresince öğrencilerine güzel görmeyi, sevmeyi tavsiye ettiğini belirten ressam İlhami Atalay, “Soyut düşünebilmek ve renkleri tanımak bir ressam için önemlidir’’ diye konuştu.

Sanatın halk seviyesine inmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, “Sanat kutsallaştırıldığı için insanların seviyesine inmiyor. Oysa herkesin içinde bir sanatkar yatıyor. Herkesin içindeki sanatkarı keşfetmesi için öğrencilerime telkin verdim. Yani bir şeyi aşkla yapmalarını öğrettim onlara, sevgisiz hiçbir şeyin olmayacağını anlattım” ifadelerini kullandı. 20 öğrencinin 50’ye yakın eserinin yer aldığı sergi, 30 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.