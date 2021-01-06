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Kültür Sanat

Heyecanlandıran keşif... 41 bin yıllık Neandertal kalıntısına ulaşıldı!

Fransız ve İspanyol arkeologlar tarafından yapılan araştırma, 41 bin yıl önce, iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:05
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Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve İspanya'daki Bask Ülkesi Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından ortak yürütülen Ferrassie bölgesindeki arkeoloji çalışma, 41 bin yıllık iki yaşındaki Neandertal çocuğun modern insanlar gibi ölülerini gömdüğünü ortaya çıkardı. Fransız ve İspanyol araştırmacılar, modern yüksek teknoloji yöntemlerini kullanarak bölgede keşfetteki kalıntıları inceledi.

EN YENİ NEANDERTAL KALINTILASI

Yapılan araştırmada, çocuğun iskeletine ait daha önce tanımlanmamış 47 kemiğin tespit edildiği ifade edildi. Araştırmada ortaya çıkan bir başka detaya göre, ise iki yaşındaki Neandertal çocuğun kasti olarak gömüldüğü ifade edildi. Öte yandan yaklaşık 41 bin yaşında olan bu kemik, doğrudan tarihlenen en yeni Neandertal kalıntılarından biri oldu.

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