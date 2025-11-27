İSTANBUL 21°C / 12°C
  Hicaz mirasına ışık tutuyor… ''Çöl Kaplanı'' Fahreddin Paşa'nın Medine arşivi çevrimiçi erişime açıldı
Kültür Sanat

Hicaz mirasına ışık tutuyor… ''Çöl Kaplanı'' Fahreddin Paşa'nın Medine arşivi çevrimiçi erişime açıldı

Osmanlı'nın Medine müdafii “Çöl Kaplanı” Fahreddin Paşa'ya ait 600'den fazla tarihi fotoğraf çevrimiçi erişime açıldı. Koleksiyonda yer alan belgeler, Hicaz'ın son Osmanlı yıllarına ışık tutuyor.

27 Kasım 2025 Perşembe 20:37
Hicaz mirasına ışık tutuyor… ''Çöl Kaplanı'' Fahreddin Paşa'nın Medine arşivi çevrimiçi erişime açıldı
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Medine müdafii olarak tanınan Fahreddin Paşa'ya ait fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi erişime açtı.

Merkez tarafından "openaccess.ircica.org" adresinde yayımlanan koleksiyonda, Fahreddin Paşa'nın Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara'yı teslim etmeyi reddederek gösterdiği direnişle anılan görevi dönemine ilişkin 600'den fazla tarihi fotoğraf yer alıyor.

IRCICA'dan yapılan açıklamada, koleksiyonun Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi ve Medine'ye dair önemli görsel kayıtlar sunduğu, araştırmacılar ve tarih meraklıları için kıymetli bir kaynak niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, koleksiyonun, Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz'daki son yıllarına ışık tutan nadir görüntüleri bir araya getirdiği ifade edildi.

Popüler Haberler
