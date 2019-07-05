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Hilâl-i Ahmer koleksiyonu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sergileniyor

Sanatla büyüyen iyilik, Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu, geçtiğimiz yıl 34 milyonun üzerinde yolcunun geçtiği, Avrupa’nın en büyük 12’nci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sanat severlerle buluşuyor.

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Türk Kızılay’ın 150. Yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği, Sanat ve İnsani yardımı bir araya getiren Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu eserleri 07 Ağustos’a kadar İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dış hatlar giden yolcu katında yer alan sergi alanında ziyaretçilerini bekliyor.
 
 
Dünyaya Hilal’i armağan eden Türk Kızılay, “Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu” ile sosyal sorumluluk ve insani yardım konusuna dikkat çekerek, farkındalığı ve toplumdaki duyarlılığı artırmayı amaçlamaktadır.
 
9’u özel seri sanatçısı olmak üzere toplamda 61 sanatçının gönüllü çalıştığı projede, 14’ü özel seri olmak üzere toplamda 92 eser koleksiyona eklendi. 30 kadar koleksiyon eserinin sergilendiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ziyaretçiler sanatla bir araya gelecek. 
 
Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu Türkiye’nin iyi kalpli firmalarının destekleriyle büyümeye devam ediyor. Firmalar tarafından Türk Kızılay’a bağış yapılarak sahiplenilebilen hilaller,  Türk Kızılay’ın insani yardım projelerinde kullanılacak ve Dünya çapında ses getirecek olan yeni sosyal yardım projelerinin oluşturulmasına katkı sağlamaya devam ediyor. 
 
 
Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu hakkında detaylı bilgiye ve şu ana kadar bağış yaparak projemize katkı sağlayan firmalara web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
http://www.hilaliahmerkoleksiyonu.com/
 
Projenin yaygınlaşması için kurumsal firmaların vereceği destek Türk Kızılay için çok önemli. Satın alınacak her hilal ile hem koleksiyon büyüyecek hem de oluşacak fon sayesinde Türk Kızılay olarak daha fazla ihtiyaç sahibine yardım eli uzatabilecek.
 
Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, Türkiye’nin iyi kalpli firmalarını Hilal-i Ahmer Koleksiyonu’na katılmaya davet ediyoruz.
 

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