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'Hiroşima geçmiş değil yarındır'

Araştırmacı, şair ve yazar Sunay Akın, 'Savaşlar olmasın. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Çocuklarımız hayalleri ve umutlarıyla uzun, sağlıklı bir ömür yaşasın. Bugünün tek amacı bu. Tarih geçmiş değildir. Hiroşima geçmiş değildir. Hiroşima yarındır. Hiroşima'lar olmasın.' dedi.

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İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı dolayısıyla, dünya barışının ve silahsızlanmanın simgesi haline gelen Sadako Sasaki'yi anma etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Akın, her yıl 6 Ağustos'ta anma etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Aslında bu hem bir anma hem de bir dilek dileme günü. Çünkü Hiroşima'ya atom bombası atıldığında 2 yaşında bir kız çocuğu olan Sadako Sasaki, 10 yıl sonra rahatsızlandı. Japon kültüründe kağıttan bin tane turna kuşu yapanın dileğinin gerçekleşeceğine inanılır. Sadako Sasaki de hasta yatağında eline geçen kağıtlarla turna kuşu yapmaya başlıyor ama tamamlayamadan vefat ediyor. Biz de her yıl burada toplanıp Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşlarını yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Sunay Akın, etkinliğin tek amacı olduğunun altını çizerek, "Savaşlar olmasın. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Çocuklarımız hayalleri ve umutlarıyla uzun sağlıklı bir ömür yaşasın. Bu günün tek amacı bu. Tarih geçmiş değildir. Hiroşima geçmiş değildir. Hiroşima yarındır. Hiroşima'lar olmasın." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Gökçen Atamgüç ise barışın önemine işaret ederek, "Sadako Sasaki'nin yaşadıkları aslında ilk çocuk hareketi olması dolayısıyla önemli. İlk defa çocuklar barış için bir araya gelip mesajlar veriyor. Biz de burada onu ifade etmek istiyoruz. Çocukların gözünden barış ve sevginin origami sanatıyla böyle anlamlı bir günde bir araya gelmesi çok güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen mini konserde Baby Concerts grubu sahne aldı. Flütte Didem Karakaya, kemanda Alise Juska-Savga ve Katarzyna Özdemir, çelloda ise Feride Berin Öğet'in yer aldığı topluluk, Türk ve Japon çocuk şarkılarını icra etti.

Konserin ardından Gökçen Atamgüç eğitmenliğinde, çocuklar Japon kültürünün bir parçası olan kağıt katlama sanatı origami ile turna kuşları yaptı.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

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