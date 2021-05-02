Hitit dönemine ait antik kentin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı

AA 02 Mayıs 2021 Pazar 12:45 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:45

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Kömürcü köyü yakınlarındaki Göllüdağ'da "Hitit Antik Kenti"ni gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göllüdağ'ın sönmüş bir volkanik olduğunu söyledi.

Dağın adını, volkanizma sonucu oluşan gölcüklerden aldığını belirten Şimşek, "Burada milattan önce yaklaşık 8. yüzyılda geç Hitit dönemine ait uygarlık yaşamış. Onun eserlerini burada görebiliyoruz." dedi.

Şimşek, buradaki kazıların 1934 yılında başladığını, çıkarılan en önemli eser olan "çift aslan" heykelinin Niğde Müzesi'nde sergilendiğini dile getirdi.

Bölgenin çok önemli bir yer olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Burada, tarihe ışık tutabilecek bir uygarlık yaşamış. Maalesef yeterince tanıtılamamış. Amacımız burayı tanıtmak ve turizme kazandırmak. Özellikle yol problemi var. Bir an önce yollarını yaptırmak istiyoruz. Buraya daha çok turist çekmek istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarla böyle güzel bir yeri turizme kazandırmış olacağız. Yapılan araştırmalara göre eski insanların Afrika'dan Avrupa'ya geçerken bu güzergahı kullandıkları ve burada obsidyen madeninden kesici aletler yaptığı tespit edildi. Bu da gösteriyor ki bölgedeki yaşam ve uygarlık Göbeklitepe kadar eski. Tarihe ışık tutması açısından çok büyük önem arz ediyor."

Belediye Başkanı Özdemir de "Burada Tabal Krallığı'nın yaşadığı ve başkentinin de burası olduğu söyleniyor. Şu anda bir tapınağın içindeyiz. Çok tanrılı dine inanıyorlarmış, yaklaşık bin tanrılı bir topluluk. O zaman burada güzel bir yerleşim yeri kurmuşlar. Çevresinde aslında çok büyük surlar var, yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 3 metre eninde. Bu tarihi yeri turizme kazandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.