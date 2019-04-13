Hünkar Kasrı’nda ‘Hayalden Gerçeğe’ 

Tezhip ve minyatür sanatçısı Çınar, Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda 77 eserin yer aldığı serginin açılışında, bu çatı altında 6 yıl sonra tekrar sergi düzenlemenin heyecan verici olduğunu söyledi. Sanatın mutlaka teşvik edilmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Çınar “Öğrencilerimle hayallerimizi önce kağıda daha sonra fırçaya aktarıp sevgiyle ve sabırla eserler üretmeye çalışıyoruz” dedi.