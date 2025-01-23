Hüseyin Akarçeşme 'kara elmas'lı anılarla tarihe kayıt düştü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Hüseyin Akarçeşme'nin kaleme aldığı 'Kömür Peşinde Bir Ömür' isimli kitap raflara çıktı. ArkeoPera kitapevi tarafından yayınlanan eser, yazarın yaşam hikâyesini ve kömür sektöründeki tecrübelerini bir araya getiriyor. Kitap, aynı zamanda iş dünyasının ekonomik ve sosyal tarihine de ışık tutan ayrıntılar barındırıyor.

"Taşı toprağı altın şehirde, köy çocuklarının gecekondularda başlayan mücadelesinin öyküsü" alt başlığını taşıyan 320 sayfalık kitap, dört bölümden oluşuyor ve bir fotoğraf albümü de içeriyor.

DÖNÜŞÜM VE ZORLUKLAR

Eserde, Anadolu'nun köklü kültürü ile İstanbul'un modern yapısı arasında köprü kuran Akarçeşme ailesinin hikâyesine yer veriliyor. Kitapta, 'Kara elmas' olarak anılan kömür sektöründeki dönüşüm ve zorluklar da detaylı bir şekilde işleniyor. Kitap, kömür sektörü hakkında sıfırdan bilgi sahibi olmak isteyen okurlar için önemli bir patika oluşturuyor. Ayrıca, literatürde olmayan eski şoför tekerlemeleri ve kahveci-müşteri atışmaları da nükteli şekilde okuyucuyla buluşuyor.

Sektörü temsil ederken, İTO'ya Başkanlık yapmış 5 önemli isimle birlikte çalışan Hüseyin Akarçeşme, kitabında Türkiye'nin yakın tarihine farklı bir pencereden bakma fırsatı sunuyor.

SATIŞ GELİRİ RESTORASYONA

Doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığıyla bilinen yazarın, eserinin satışından elde edilecek gelir de memleketine katkı olacak. Kitabın künyesinde, satışından gelecek gelirin tamamının, Giresun'un Çamoluk ilçesi Dolundas mahallesinde yer alan Ali Dede Türbesi ve Mesire Alanı'nın restorasyonu ve ihyası için bağışlanacağı belirtiliyor.