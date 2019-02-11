İBB, Fuat Sezgin’i sinebüs ve sergibüs ile anlatacak

2019 yılının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi nedeniyle, yıl boyunca dünya çapında 666 etkinlik düzenlenerek Fuat Sezgin’in İslam bilim tarihindeki önemi ile Türk-İslam bilim tarihinin dünya medeniyetinin gelişmesine yaptığı katkılar anlatılacak.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nda düzenlenen törende; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Gençlik Meclisi, 7 üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ile işbirliği protokolü imzaladı.

İmza törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Genel Koordinatörü ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile üniversite rektörleri, kamu kurum ve kuruluşları ile belediye ve STK temsilcileri katıldı.

SİNEBÜS VE SERGİBÜS YOLA ÇIKIYOR

Gülhane Parkı’ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nde düzenlenen törende, konuşmaların ve protokollerin imzalanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı”na özel olarak tasarlanan, SineBüs ve SergiBüs otobüsleri incelendi.

İBB Gençlik Meclisi - Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı işbirliğiyle yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak SineBüs ve SergiBüs otobüslerinin dışı Fuat Sezgin Yılı’nı anlatan görsellerle giydirildi. Mobil sinema salonu olarak düzenlenen SineBüs’te, öğrencilere TRT tarafından hazırlanan 10 dakikalık Fuat Sezgin belgeseli gösterilecek.

Seyyar bilim ve tarih galerisi olarak tasarlanan SergiBüs’te de Türk ve İslam bilim tarihine yönelik çeşitli materyaller sergilenecek. İstanbul’un meydanlarında Fuat Sezgin ile Türk ve Müslüman bilim adamlarını tanıtıcı çalışmalar yapılacak. Bilim tarihini gençlerin ayağına götüren tematik otobüslerle gençlerin Türk ve İslam tarihi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” münasebetiyle imzalanan protokol kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına bir hatıra ormanı oluşturacak, bir Şehir Hatları vapuruna Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ismini verecek. İBB’ye ait İstanbul genelindeki billboard ve tanıtım mecralarında da Fuat Sezgin ile Türk - İslam bilim insanlarını tanıtılacak.

SineBüs ve SergiBüs ile İstanbullulara ulaşacak İBB Gençlik Meclisi, üye olunan uluslararası platformlarda da Fuat Sezgin’i anlatan birçok etkinliğe imza atacak.

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında 13-15 Haziran 2019 Tarihleri arasında 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu da düzenlenecek.