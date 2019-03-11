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İBB, Fuzuli'nin Su Kasidesi'ni oratoryo olarak ilk kez sahneye taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, büyük Türk şairi Fuzûli’nin dillere destan “Su Kasîdesi”ni ilk kez oratoryo olarak, dev bir kadroyla sahneye taşıyor. Su Kasidesi Oratoryosu 19 Mart Salı günü saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak.

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Su Kasidesi Oratoryosu, İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği tarafından; Pike Axundova’ya bestelettirildi. Oratoryo ilk kez 19 Mart akşamı, saat 20.00’de; Şef Rengim Gökmen yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, CRR Türk Müziği Saz Heyeti ve Volkan Akkoç yönetimindeki koronun icrasıyla dinleyicilerle buluşacak. Oratoryo, çok sesli müzik tekniğinin sağladığı imkânların kullanılmasının yanı sıra makamsal müziğin tatlarından da yararlanılarak hazırlandı. 
Gecede, orkestra ve saz heyetinin yanı sıra; ‘tar’da İsmayıl Zülfükarov, ‘balaban’da Nicat Mesimov, ‘tanbur’da Hakan Talu, ‘kanun’da Turgut Özüfler, ‘ney’de Burcu Karadağ, ‘piyano’da Tutu Aydınoğlu,  ‘kemençe’de ise Elvin Novruzov ve Neva Günaydın sahne alacak. Tenor Caner Akın, soprano Bengisu Çimen ve Zabite Aliyeva ise gecede solist olarak yer alacak. 
 
ORATORYO 32 BEYİT VE 9 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Su Kasidesi Oratoryosu’nda klasik batı enstrümanları, koro, soprano, tenor, Türk musikisi enstrümanları ve sanatçıları için partisyonlar hazırlandı. Dokuz bölümden oluşan kasidenin her bölümü için ilgili fasıldan başlıklar alınarak kullanıldı. Bu başlıklar şu şekilde:  ‘Gönlümdeki Odlar’, ‘Yüzün Gülzar’, ‘Gam Günü’, ‘Susuzum Sahrada’, ‘Ahmed-i Muhtar’, ‘Ya Habibillah’, ‘Şeb-i Mirac’, ‘Dil-i Mecrûh’ ve ‘Aşk Bu’.
32 beyitten oluşan kasidenin tüm beyitleri bir dünya dili olan oratoryoya uyarlandı. Kasidenin ilk 29 beyti enstrümantasyon ve orkestrasyon tekniğiyle, İstanbul tadı ve Anadolu ruhu nağmeler eklenerek hazırlandı. Diğer 3 beyit ise; tüm orkestra, koro ve makamlarla birlikte şiir olarak icra olunacak şekilde armonize edildi. Oratoryonun sonundaki bu 3 beyitle yakarış ve teslimiyet simgelendi. 
 
BÜYÜK BİR KÜLTÜR HİZMETİ
Su Kasidesi Oratoryosu; Türk kültürünü, şiirini, müziğini ve inancını uluslararası arenada tanıtmak amacıyla hazırlandı. Bu çalışmayla aynı zamanda, genç nesillerin sahip oldukları değerlerin farkına varmasına ve bu değerlere sahip çıkmasına yardımcı olmak hedefleniyor.
Batı ve doğu enstrümanları bir arada kullanılarak evrensel bir nitelik kazanan oratoryo ile; dünya müzik kültürü tarihi de kalıcı bir eser kazanmış olacak.
 
TÜM ZAMANLARA HİTAP EDİYOR
Nazım ve irfan dünyamızın kutup yıldızlarından Fuzûli’nin “Kaside Der-Na’t-ı Hazreti Nebevî” nitelemesiyle “su” redifli na’t-ı şerifi, Hazreti Muhammed (s.a.v.) için söylenen en mümtaz naatların başında geliyor. Üstün lirik söyleyiş ve sanatlı anlatımıyla Türk Edebiyatı`nın bir söz şaheseri olan kaside; “ben”i küçültüp “O”nu yücelterek tüm zamanlara hitap ediyor.
Dünyaca ünlü şef Rengim Gökmen yönetiminde dinleyenleri farklı bir iklimde yolculuğa çıkarak Su Kasidesi Oratoryosu biletleri; 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.
 
HİKMET BARUTÇUGİL’DEN AB-RU’LARDA SU KASİDESİ SERGİSİ
Fuzuli’nin Peygamber Efendimiz (S.AV.)’e olan sevgisini anlattığı bir sergi de sanatseverlerle buluşacak. ‘AB-RU’larda Su Kasidesi’ ismini taşıyan sergiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Ebru sanatının en büyük temsilcilerinden Hikmet Barutçugil, Su Kasidesi’nin 32 beyitini, su üzerine günümüz ebru sanatıyla yorumluyor. 19 Mart’ta saat 18:00’de  İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda  açılacak sergi, 30 Mart tarihine kadar görülebilecek.
 

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