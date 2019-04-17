‘İblis’ sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulan oyunun ilk gösterimi, bu akşam Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan insanlık trajedilerine odaklanan oyun, yüzyıllardır birlikte yaşayan halkların içine serpiştirilen ‘ayrılıkçı’ duygular sayesinde içlerindeki ‘iblis’in uyanmasını ve savruluşlarını konu alıyor. İblis, 20 Nisan, 24-27 Nisan tarihleri arasında yeniden Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilecek.