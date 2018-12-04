İDOB 'Ninatta' Operası'nı sahneliyor

Geçtiğimiz sezon dünya prömiyerini yapan , Ahmet Ümit’in “Ninatta’nın Bileziği” isimli romanından uyarlanan “Ninatta”, 13 -15 Aralık 2018 tarihlerinde, Kadıköy Süreyya Opera sahnesi’nde sahnede olacak.

Mehmet Ergüven’in rejisi ile sahnelenen Ninatta ; bir anlamda ilklerin birleşimi özelliği ile dikkat çekiyor ; Evrim Demirel’in ilk opera bestesi, Ahmet Ümit’in ilk opera librettosundan doğan bir eser. Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov, Koro şefliğini Paolo Villa üstlenirken, dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan, hareket düzeni ise Canberk Yıldız’a ait.

Eser; Anadolu’nun kalbinde yeryüzünün ilk büyük imparatorluğu: Hitit topraklarında geçer. Açgözlü kralların toprak hırsı… Kanla yazılan bir tarih… Umarsız bir sevda… Aşkını günah gibi yaşayan genç bir kadın, Ninatta… Tanrıların lanetlediği insanlar… Uğradığı lanetin bedelini savaşla ödeyen bir savaşçı; Nuvanza. Acımasız bir dünyada, aşkın derme çatma kalesine sığınmış iki insan… Yıllar öncesinden gelen bir çığlık…. Umudunu barışla harmanlamış bir aşık. Savaşa karşı bir haykırış ve Ninatta’nın bitmek bilmeyen bekleyişi… Barışa çağrı niteliğinde olan eser, günümüzde insanoğlunun aç olduğu bir konuya vurgu yapar.

Eserde, Ninatta rolünü Özgecan Gençer ve Gülbin Günay, Nuvanza rolünü Erdem Erdoğan ve Ali Murat Erengül, Muvatelli rolünü Caner Akgün ve Alper Göçeri, İnara rolünü Cenk Bıyık ve Serkan Bodur, Manni rolünü Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ve Deniz Likos, Arinna rolünü Jaklin Çarkçı ve Ayşe Özkan, Zuvappiş rolünü Turgut İpek ve Engin Yavuz dönüşümlü olarak oynayacaklar.

13 -15 Aralık 2018 tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde.