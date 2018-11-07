İDOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri

Atatürk’ün sevdiği eserlerin de yer alacağı konserde solist olarak; Serkan Bodur, Timur Doğanay, Zafer Erdaş, Ali Murat Erengül, Özay Günay, Sedat Sarıgül, Özlem Soydan, Umut Tingür, Hande. S. Ürben ve Sirel Yakupoğlu sahnede olacak.

Konserin programında; Ahmet Adnan Saygun’un, “Yalancı Dünyaya Konup Göçenler ”, “Bad-ı Sabaya Sorsunlar”, “Ağlamaktır Benim İşim”, Cemal Reşit Rey’in “Ayın Ondördü” , Muammer Sun’un “Bozkırın Sesi” , Yalçın Tura’nın “Hasrtetim Sana”, Nevit Kodallı’nın “Sarı Zeybek Düeti” ve “Bülbülüm”, Ulvi Cemal Erkin’in “Çamdan Sakız Akıyor”, Aydın Karlıbel’in “Serenler Türküsü” , “Kitab-ı Bahriye , “Atatürk Marşı” bestelerinin yanı sıra, Erdal Tuğcular düzenlemesiyle, “Karahisar Kalesi”, Serdar Yalçın düzenlemesiyle, “Allı Turnam”, “ Yemen Türküsü”, “Çökertme” ve Aydın Karlıbel düzenlemesiyle, “Ankara’nın Taşına Bak”, “Efem” besteleri, Aydın Karlıbel’in piyanosu eşliğinde seslendirilecek.