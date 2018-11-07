Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İDOB'dan Atatürk'ü Anma Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ölümünün 80. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atatürk’ün sevdiği eserlerin de yer alacağı konserde  solist olarak; Serkan Bodur, Timur Doğanay, Zafer Erdaş, Ali Murat Erengül, Özay Günay, Sedat Sarıgül, Özlem Soydan, Umut Tingür, Hande. S. Ürben ve Sirel Yakupoğlu  sahnede olacak.
 
Konserin programında; Ahmet Adnan Saygun’un, “Yalancı Dünyaya Konup Göçenler ”, “Bad-ı Sabaya Sorsunlar”, “Ağlamaktır Benim İşim”, Cemal Reşit Rey’in “Ayın Ondördü” , Muammer Sun’un “Bozkırın Sesi” , Yalçın Tura’nın  “Hasrtetim Sana”, Nevit Kodallı’nın  “Sarı Zeybek Düeti” ve “Bülbülüm”, Ulvi Cemal Erkin’in “Çamdan Sakız Akıyor”,  Aydın Karlıbel’in  “Serenler Türküsü” , “Kitab-ı Bahriye , “Atatürk Marşı” bestelerinin  yanı sıra,  Erdal Tuğcular düzenlemesiyle, “Karahisar Kalesi”, Serdar Yalçın düzenlemesiyle, “Allı Turnam”, “ Yemen Türküsü”, “Çökertme” ve Aydın Karlıbel düzenlemesiyle, “Ankara’nın Taşına Bak”, “Efem”  besteleri, Aydın Karlıbel’in piyanosu eşliğinde seslendirilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP ve HDP´li vekillerden büyük provokasyon

CHP ve HDP´li vekillerden büyük provokasyon

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

Instagram değişiyor: İşte yeni hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA