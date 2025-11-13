İSTANBUL 17°C / 8°C
Kültür Sanat

II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'na başvurular devam ediyor!

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması” için başvurular tüm hızıyla sürüyor.

13 Kasım 2025 Perşembe 12:58
II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'na başvurular devam ediyor!
Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, çocuklara kendi kültürlerinin melodileriyle seslenen yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.

İlkini TRT ortaklığında gerçekleştiren Palet Türk Müziği İlkokulu, bu yıl yarışmayı Türk sanat ve kültür dünyasının en köklü kurumlarından biri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüyor. Bu önemli birliktelik, Türk Müziği'nin gelecek kuşaklara aktarılmasında güçlü bir adım olarak görülüyor.

YÜCE GÜMÜŞ: "AMACIMIZ, TÜRK MÜZİĞİ PEDAGOJİSİNE KALICI KATKILAR SUNMAK"

II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş:

"Türk Müziği, yüzyıllardır bu toprakların duygularını, hikâyelerini ve değerlerini taşıyor. Palet Türk Müziği İlkokulu olarak, çocuklarımızın kendi kültürlerinin melodileriyle büyümelerini, bu seslerle kimliklerini güçlendirmelerini önemsiyoruz. Bu yarışma, hem çocuklarımızı hem de bestecilerimizi Türk Müziği'nin zengin kökleriyle yeniden buluşturacak bir fırsat niteliğinde. Amacımız çağdaş çocuk şarkıları üretiminin desteklenmesinin yanı sıra, geleceğin bestecilerine üretim alanı açmak ve Türk Müziği pedagojisine kalıcı katkılar sunmak" ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 KASIM

Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş tüm T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı besteciler katılabiliyor. Katılımcılar, Türk Müziği'nin kökleriyle bağ kuran, çocuklara hitap eden özgün eserleriyle yarışmada yer alabilecek. Her besteci en fazla beş eserle başvuru yapabiliyor.

Bestelerin son teslim tarihi 30 Kasım 2025 saat 18.00 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca dijital ortamda, besteyarismasi@yetev.org.tr adresi üzerinden kabul edilecek.

Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesine guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

