İki yılda 4 milyon kitap! ''Proje sayesinde her evde kütüphane oldu''

Şahinbey Belediyesi yılda kaç kitap dağıtıyor? Dağıtılan kitapların kriterleri neler? Kitap seçimleri nasıl oluyor? Kitap projesine dönüşler nasıl oluyor? Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm merak edilenleri anlattı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’te başlattığı kitap projesiyle her evde bir kütüphane oluştuğunu belirtti. Tahmazoğlu, “Kitap seçimlerini Milli Eğitim ile konuşuyoruz, onlarla birlikte bir komisyon var. Onlar bize liste gönderiyor, birlikte seçiliyoruz. Gençlerin daha çok bilime, okumaya, milli ve manevi duygularını geliştirmeye yönelik kitaplar seçmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PROJE SAYESİNDE HER EVDE KÜTÜPHANE OLUŞMAYA BAŞLADI”

Öncelikle, belediye olarak kitap üzerine projesi yapmaya nasıl karar verdiniz?

Millet olarak az kitap okuyoruz, topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Çünkü herkesin kitap alacak imkânı olmayabiliyor. Her ay kitap dağıtalım kitap dağıtalım, dağıttığımız kitaplardan da imtihan yapalım, imtihan derece alan ilk üç öğrenciye de hediyeler verelim dedik, bunu iki yıldan beri devam ettiriyoruz, çokta güzel neticeler aldık. Her evde bir kütüphane oluşmaya başladı. Kitabı sadece çocuk okumuyor, evde götürdüğünde etrafındakilerde okuyor.

İlkokul öğrencilerine karne hediye olarak kitap seti hediye ediyoruz, üniversite öğrencilerine kitap hediye ediyoruz. Okullarda kütüphane kurulsun diye, bütün okullara kitap dağıttık. Bunun dışında çeşitli programlar vesilesiyle vatandaşlarımıza kitap hediye ediyoruz. Mesela milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümünde Safahat kitabı, Necip Fazıl Kısakürek’te ise onun şiir kitaplarını dağıtıyoruz. Böylelikle herkesi kitap okumaya teşvik ediyoruz.

“DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ UMRE’YE YOLLUYORUZ”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olduğunuz “Aylık Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” var, bunun hakkında bilgi verir misiniz?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Valiliğinin imzaladığı protokol sonrasında, her ay bir kitap beğeniliyor, dağıtıldıktan sonra bir ay sonra okullarda merkezi sistemle sınav yapılıyor. Sorular hazırlanılıyor, cevapları da optik okuyucular okuyor. Sınavın değerlendirilmesi yapıldığında okulda dereceye giren ilk üç öğrenciyi Umre’ye, Konya’ya götürüyoruz, bisikletle, eşortman takımı gibi çeşitli hediyelerle onları ödüllendiriyoruz, bu uygulamamız her ay devam ediyor. Kitap okuma çalışmalarımız bununla sınırlı değil. Okulların yanı sıra kuaförlere, kahvehanelere, taksi duraklarına, camilere kitaplık koyduk. Milli Eğitim ile zenginleştirilmiş kitaplık yapıyoruz. 30 tane biz, 30 tane Milli Eğitim olmak üzere 60 tane kütüphane kuracağız.

“YAKLAŞIK İKİ YILDA 4 MİLYON KİTAP DAĞITTIK”

Belediye olarak yılda kaç kitap dağıtıyorsunuz?

Kitap dağıtımını yaklaşık iki yıldan beri yapıyoruz. Şu ana kadar 4 milyon kitap dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. Yılda iki milyon kitap alıp onları dağıtıyoruz.

“KİTAP SEÇİMLERİNİ MİLLİ EĞİTİMİN GÖNDERDİĞİ LİSTEYE GÖRE BELİRLİYORUZ”

Kitap seçimi özellikle çok hassas bir konu, seçimlerini hangi kriterlere göre belirliyorsunuz? Kitap dağıtımında belli bir kriteriniz var mı?

Kitap seçimlerini Milli Eğitim ile konuşuyoruz, onlarla birlikte bir komisyon var. Onlar bize liste gönderiyor, birlikte seçiliyoruz. Gençlerin daha çok bilime, okumaya, milli ve manevi duygularını geliştirmeye yönelik kitaplar seçmeye çalışıyoruz. Bazen tarih olarak da değişiklik gösterebiliyor. 79 bin öğrencimizi Çanakkale’ye götürdük, her öğrencimize Çanakkale ile ilgili bir kitap hediye ettik. Mesela Mart ayında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitaplar dağıtıyoruz, yaş gruplarına göre klasikler dağıtıyoruz.

“KADINA ŞİDDETİ İÇEREN HİÇBİR KİTABI DAĞITMADIK”

Peki, dağıttığınız kitaplar arasında eleştirilen kitaplarda oluyor. Mesela kadına şiddeti teşvik eden içerikler olduğu iddia ediliyor, bu konuya açıklık getirebilir misiniz?

Biz hiçbir zaman kadına şiddeti teşvik eden bir kitap dağıtmadık, dağıttığımız kitapların tamamı insanları kültürel, manevi ve milli anlamda geliştiren kitaplar. Diyanetin kontrolü olmadan aykırı hiçbir şeyi dağıtmadık. Kadına şiddeti teşvik eden ne kitap aldık ne de onu bastık. Bunun tam tersi mahkemeye başvurduk ve boşanmak isteyen çiftleri ilk önce bize gönderin ve onlarla sosyologlarımız görüşsün dedik.

Ayrıca Türkiye’de bir ilki başararak evlilik okulu açtık. Burada şu ana kadar 28 bin kişiye eğitim verdik. Her ay evlenecek olan çiftlere üç haftalık eğitim veriyoruz, eğitimin sonuncu haftasında bir sertifika veriyoruz. Ödül olarak da çamaşır makinesi hediye ediyoruz, o ay eğitime katılan çiftler arasında çektiğimiz kurada bir çiftimizi Umre’ye gönderiyoruz.

“GAZİANTEP’İN SAHAFLAR ÇARŞISI HAYATA GEÇİYOR”

Son olarak, yakın gelecekte hayata geçirmeye çalıştığınız projelerinizi konuşmak isteriz, neler söyleyebilirsiniz?

Biz şu anda 3 tane Millet Kıraathanesi açtık, inşaatı devam eden 3 tane daha Millet Kıraathanemiz var. Gaziantep’in güzel bir hanı var, Mecidiye Hanı burayı satın aldık. Büyük bir uğraş neticesinde restorasyonunu tamamladık. Türkiye’de tanınmış pek çok yayınevini buraya getiriyoruz. Bu ay içerisinde faaliyete geçerek Sahaflar Çarşısı’na olarak açacağız. Her hafta bir yazarı buraya davet ederek imza günü ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra Gaziantep’e büyük bir kütüphane kazandıracağız.