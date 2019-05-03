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İktisadi Bağımsızlık Müzesi hizmete girdi

Türkiye İş Bankası, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere, Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürdü.

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Müzeye, ‘Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ adı verildi. Müzede, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar, bankanın tarihi ile birlikte ele alınıyor. Müzenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptı. Bali “Müze, ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacak ve Ankara’nın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacak” dedi. Ersoy ise “İş Bankası’nın 2001’den sonra bankacılık sektörünün izlemesi gerektiği stratejik yolu büyük bir başarıyla katettiğini gördük” dedi.

 

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