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Kültür Sanat

İlginç keşif! Tam 2000 yıllık: Altından dili var

Eski Mısır nekropolünde altın dilli mumyalar bulundu. Arkeologlar, Mısır'da dillerinin olması gereken yerde altın çipler bulunan birkaç eski mumya keşfetti. Altın dilli mumyalar, eski Mısır'da üç farklı zaman diliminde çok sayıda başka cesedin gömüldüğü arkeolojik yerleşkenin yeni keşfedilen bir uzantısında ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan iskeletlerin bazılarının kemikleri altınla kaplanmışken, diğerleri altın biçimli gübre böceklerinin ve nilüfer çiçeklerinin yanına gömülmüş halde bulundu.

TRT Haber28 Kasım 2022 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
İlginç keşif! Tam 2000 yıllık: Altından dili var
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İlginç keşif, merkezi Nil Deltası'ndaki Quweisna nekropolünde (antik mezarlık bölgesi) yapıldı.

1989 yılında keşfedilen sitenin, Milattan Önce 300'den Milattan Sonra 640'a kadar uzanan Ptolemaios ve Roma dönemlerinde iskan edildiği düşünülüyor.

Altın dilli mumyalar, eski Mısır'da üç farklı zaman diliminde çok sayıda başka cesedin gömüldüğü arkeolojik yerleşkenin yeni keşfedilen bir uzantısında ortaya çıkarıldı.

Ortaya çıkarılan iskeletlerin bazılarının kemikleri altınla kaplanmışken, diğerleri altın biçimli gübre böceklerinin ve nilüfer çiçeklerinin yanına gömülmüş halde bulundu.

İLGİNÇ KEŞİF! TAM 2000 YILLIK: ALTINDAN DİLİ VAR

2021'in başında, Mısır'da 2.000 yıllık bir bölgede kazı yapan araştırmacılar, esneyen ağzında dil şeklinde parlak bir süs bulunan bir kafatası ortaya çıkardı.

Keşiflerin yapıldığı sırada Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, altının oraya uzun zaman önce mumyalayıcılar tarafından ölülerin öbür dünyaya gidebilmelerini sağlamak için yerleştirildiğinden şüpheleniyordu.

Altın, eski Mısır'da cenaze törenleri için süs eşyaları yapmak için popüler bir malzemeydi.

Parıldayan element, tanrıların eti, özellikle de Güneş Tanrısı Ra'nın derisi olarak kabul edildi ve sonsuzluk kavramıyla ilişkilendirildi.

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