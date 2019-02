'İlk çıktığım sahne bir yemek masasıydı'

Lise yıllarından bu yana sahnede olan Birol Cürgül, şu sıralar Yakaza Tiyatrosu’nun yeni oyunu Yanık Devrem’de rol alıyor.

Tiyatroya nasıl başladınız?

İlk olarak lise yıllarımda amatör olarak sahneye çıktım. Hatta okulumuzun bir sahnesi olmadığı için hocamız yemek masalarını birleştirip sahne ortamı yapmaya çalıştığından ilk olarak yemek masalarının üzerine sahneye çıktım diyebilirim. 1989 yılında lise birinci sınıfta Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Yunus Emre” adlı oyununda Taptuk Baba rolünde oynamıştım.

Sonra nasıl devam etti?

Liseden sonra tiyatroya olan ilgim bir çığ gibi büyüdü. 1994 yılında değerli ustam, rahmetli Hasan Nail Canat ve ”Adım Sahnesi” ile yollarımız kesişti. Onu ilk tanıdığım günden vefatına kadar geçen süre içerisinde hep yanında olmaya, onun engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya gayret ettim. Sonrasında da bu ekolü devam ettirebilmek adına “Yakaza Tiyatrosu”nu kurduk.

SEYİRCİYLE İLİŞKİ ÖNEMLİ

Sezon oyunu Yanık Devrem’de; “Hırsız içerden olunca kilit kâr etmez aslanım” diye bir söz var. Oyunda bu tür mesajlar var ama aslında mesaj kaygılı bir oyun değil. Güldürmeyi amaçlayan bir fars diyebilir miyiz Yanık Devrem için?

Evet “Yanık Devrem” için bir fars diyebiliriz. Fars bir oyunda şu olmaz bu olur gibi kalıplar açıkçası bizim için çok da önemli değil. Seyirci ile samimi ve sıcak bir ilişki kurmak her şeyden daha önemli. Her kültürün kendine has bir ifade biçimi vardır. Bir oyun tarzı ve kalıbını olduğu gibi alıp kullanmak yerine, o kalıbın bize sahici gelmeyen yanlarını kendi ifade biçimimize göre şekillendirmek daha doğru geliyor bize.

BİR EKİP OLARAK VARIZ

Eşiniz Hale Canat Cürgül oyun yazarı. Bu Yakaza Tiyatrosu ekibine ne sağlıyor?

Hale hanım’ın yazma serüveni aslında yeni değil. Yazdığı masal – şiirler var, şubat ayı itibariyle TRT Çocuk dergisinde yer ay bir tanesi yayımlanmaya başlıyor. “Afacan Bedir” adlı bir 10 kitaplık masal serisi var. Yıllarca bazı özel okullarda tiyatro ve drama eğitimleri verdi. Yazdığı “Sıradışı Martı” adlı dram oyunuyla büyük bir teveccüh gördü. TYB Tiyatro Ödülüne layık bulundu. “Yanık Devrem” ise yine eşimin yazdığı bir komedi oyunu. Yeni bir oyun sahnelemeyi düşündüğümüzde Hale hanımla birlikte karar veriyoruz, Hale hanım ekibi çok iyi tanıdığı için karakterleri oluştururken tabi çok daha rahat yazıyor.