İlk kez sergilendi! Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yıllık...

İzmir Arkeoloji Müzesi'nin fuaye salonuna cam fanusa yerleştirilen 2 'Afrodit' heykelciği, ilk kez sergilenmeye başlandı. Bronz malzemeden yapılan ilk heykelciğin, Klasik döneme ait 2 bin 500 yıllık olduğu belirtildi. Yüksekliği 16 santimetre olan 'Afrodit'in çıplak ve ayakta tasvir edildiği aktarıldı. Saçları bukleli 'Afrodit'in ayrıca kollarının kırık olduğu görüldü, diğer 'Afrodit' heykelciğinin ise mermerden yapıldığı belirtildi. Roma dönemine ait 2 bin yıllık bu heykelciğin yüksekliği de 35 santimetre olarak kayıtlara geçti. Grimsi beyaz mermerden yapılmış 'Afrodit'in yanında ayrıca küçük kanatlı erkek figürünün bulunduğu görüldü. Kolları ile burnu kırık heykelciğin üzerinde yer yer kalker tabakası olduğu da dikkat çekti.

Eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "'Afrodit', Yunan ve Anadolu kültüründe yoğun tapınılan bir tanrıça. Aşkı, güzelliği ve bereketi temsil eder. Aynı zamanda uyumun, dengenin tanrıçasıdır. Bu eserler, ibadetle ilgili kullanılıyor. Sadece günlük hayatta kullanılan bir durum değil. Öte dünyada güzelliği ve bereketi temsil etmesi için kullanılabiliyor. Mezar hediyesi olarak kullanıldığı biliniyor. Bu heykelcikler ile özellikle çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. Öte dünyada ölüyü korumak için kabre konuyor" diye konuştu.

Elvan Tural, sergiye ilginin yoğun olduğunu belirterek, "'Afrodit' heykelciklerini gören ziyaretçiler, sergi odasından çıkamıyor" dedi. (DHA)