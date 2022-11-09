M.Ö. 1700'e ait heyecanlandıran keşif! Tarihte bir dönüm noktası olacak

İsrail'in güneyindeki Tel Lachish arkeolojik alanında bulunan M.Ö. 1700'e dayanan fildişi tarakta "Bu[fildişi]diş, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün" yazısını taşıyor. Keşfin yapıldığı Lachish, eski bir Kenan ve İsrail şehriydi.



BULGULARI KUDÜS ARKEOLOJİ DERGİSİ'NDE YAYINLANDI

ABD'deki Kudüs İbrani Üniversitesi ve Güney Adventist Üniversitesi'nden bir ekip, keşfi Profesörler Yosef Garfinkel, Michael Hasel ve Martin Klingbeil yönetiminde yaptı. Bulguları Kudüs Arkeoloji Dergisi'nde yayınlandı.

KANIT NİTELİĞİ TAŞIYOR

Prof. Garfinkel, "Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümledir. Suriye'de Ugarit'te Kenanlılar var ama bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlar. Kenan şehirlerinden Mısır belgelerinde, Akadca yazılmış Amarna mektuplarında ve İbranice İncil'de bahsedilir. Tarak yazıtı, yaklaşık 3.700 yıl önce alfabenin günlük faaliyetlerde kullanımının doğrudan kanıtıdır. Bu, insanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktasıdır" dedi.

MISIR'DAN İTHAL EDİLMİŞ

17 Kenanlı harfli antik tarak için fildişi, muhtemelen komşu Mısır'dan ithal edilmişti; bu, zamanın seçkinlerinin bile bitlerden mustarip olduğunun bir işaretiydi.

KENAN DİLİ NEDİR?

Kenan dilleri, eski zamanlarda konuşulan bir grup kuzeybatı Sami diliydi. Kenan dilinin yaşayan tek soyundan gelen, 19. ve 20. yüzyıllarda konuşulan dil olarak yeniden canlandırılan ve İsrail'in resmi dili olan modern İbranice dilidir.

Star Gazetesi