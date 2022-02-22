''İman'' ayetleri Hüsn-i hat ile buluştu

22 Şubat 2022 Salı 16:31 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:31

'Ey iman edenler!' hitabıyla başlayan ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserler 'hat sergisi' açılış töreni ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılış konuşmasını Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat gerçekleştirdi. Açılışa katılan konuklar arasında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Piri Medya A.Ş. Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Kurumsal İletişim Direktörü Esad Sivri, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Önder Genel Başkanvekili Kemal Bilal Aydın da yer aldı.



ESERLER AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'DE DE SERGİLENDİ

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu açılış konuşmasında: '7 Ocak tarihine kadar taçlı yıldızımız Ayasofya-i Kebir Camii'de sergilendiği süreçte vatandaşlarımız tarafından ilgiyle incelenen serginin, genel merkezimizde de gençliğin yoğun ilgisiyle karşılaşacağını ön görüyoruz. Sergi, 10 Mart tarihine kadar Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezimizde, gençlerimizle buluşacak. Tüm sanatsever gençlerimizi vakfımıza davet ediyoruz.' diyerek tüm sanatsever gençleri Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez'e davet etti.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat ise "Türkiye Gençlik Vakfı'nın bu merkez binasına Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerimiz ve gençlerimiz geliyor. Hat eserlerinin burada sergilenmesini ve bu vesileyle gençlerimizin geleneksel kültürümüze, medeniyet eserlerimize aşina olmalarını yarınlar adına önemli buluyor ve önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sait Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmet Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmet Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyyidoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 7 Ocak tarihine kadar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sergilenerek, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelenmişti.

10 MART TARİHİNE KADAR SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

12 hattat tarafından "Ey iman edenler!" hitabıyla başlayan ayetleri konu alarak hazırlanan eserler, 10 Mart tarihine kadar Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez'de sanatseverlerle buluşacak.