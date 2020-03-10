İngiliz piyanist Cooper, İstanbul Resitalleri'nde konser verecek

AA 10 Mart 2020 Salı 17:27 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:27

Schubert, Schumann ve Mozart yorumuyla dünya çapında beğeni kazanan sanatçı, 14 Mart'ta Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de sahne alacak.

Kariyeri boyunca 35 albüme imza atan İngiliz piyanist, yaşamını adadığı müziğe katkılardan ötürü 2007'de İngiliz Kraliyet Nişanı CBE ile onurlandırıldı.

Piyanodaki ustalığı ve lirizmiyle klasik ve romantik repertuvarın uluslararası platformdaki en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen Cooper'ın Royal Northern Senfoni ile kaydettiği Mozart Konçertoları müzik dünyasında büyük ses getirdi.