28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7779
  • 6,578
  • 262.269
  • 96.509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İpek Öztürk Savaş'ın ''Çelişkiler'' isimli sergisi açıldı!

Sanatçı İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' isimli 5. kişisel sergisi, Acıbadem Taksim Hastanesi’nde açıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadın figürlerinin ön planda olduğu 30 adet tuval üzerine akrilik ve karışık teknikte eser izleyicilerin beğenisine sunuluyor.  Resimlerinde figürlerin kedine ait hayal dünyasını ve çelişkilerini anlattığını söyleyen Öztürk, resmin kendisinde çocukluktan beri olan bir tutku olduğunu ve bu tutkunun her daim mekan ve zaman ayırmaksızın devam edeceğini belirtti.
 
İpek Öztürk Savaş’ın “Çelişkiler” adlı 5. Kişisel sergisi 30 Haziran  2019 tarihine kadar Acıbadem Taksim Hastanesi’nde gezilebilir. 
 
İPEK ÖZTÜRK SAVAŞ
1987 yılında Karadeniz Ereğli’de doğan Öztürk, orta öğrenimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olan sanatçı, üniversite öğrenimi boyunca tasarım ağırlıklı çalışmalara önem verdi. Hollanda Wageningen Üniversitesi’nde kentsel tasarım dersleri alan Öztürk, 2014 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisansını (MBA) tamamladı. Resim hayatına 13 yaşındayken Karadenizli ressam Mehmet Ali Özbaşakçı’dan aldığı desen dersleriyle başlayan Öztürk, yıllar içerisinde İzmir Resim Heykel Müzesi ve çeşitli atölyelerden aldığı sanat dersleriyle resme olan merakını pekiştirdi. Sanatçı Ayten Güreşçi’den sulu boya tekniğini öğrenen ve Sanat Eğitimcisi Oğuz Demir’in teorik ve uygulamalı sanat derslerine katılan genç sanatçı, şu ana kadar dört kişisel sergi açtı ve 30’dan fazla karma ve yarışmalı sergiye katıldı. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda eserleri yer almakta ve İzmir’deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
 

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Korkunç görüntüler! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Korkunç görüntüler! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Galatasaray'a bir şok daha! Bu kez Beckham devreye girdi

Galatasaray'a bir şok daha! Bu kez Beckham devreye girdi

Uzaydaki gizemli sesin kaynağı belli oldu

Uzaydaki gizemli sesin kaynağı belli oldu

Kritik çıkış: İran'ın çekilmesi seçenekler arasında

Kritik çıkış: İran'ın çekilmesi seçenekler arasında

Son dakika... BDDK dev bankanın satışını uygun buldu

Son dakika... BDDK dev bankanın satışını uygun buldu

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

İBB Genel Sekreteri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti

Birinci oldu: Bu üniformayı giymeyi çok istedim

Birinci oldu: Bu üniformayı giymeyi çok istedim

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Yolda şok anlar! Otomobilin camında...

Yolda şok anlar! Otomobilin camında...

Ustaya meslek bıraktıran mimari, zamana direniyor...

Ustaya meslek bıraktıran mimari, zamana direniyor...

Bugün İstiklal Caddesi...

Bugün İstiklal Caddesi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA