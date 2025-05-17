İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez: Bütün insanlık Gazze'de sınıfta kaldı
Kültür Sanat

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez: Bütün insanlık Gazze'de sınıfta kaldı

D.Mehmet Doğan'a ithaf edilen 6. Ahlak Şurası'nın açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 'İki seneye yakındır bütün insanlık Gazze'de sınandı, bütün insanların nasıl bir vicdan krizine girdiğini Gazzeli çocuklar, Gazzeli anneler hepimizin yüzüne haykırıyor ve bu noktada bütün insanlık sınıfta kaldı.” sözleriyle küresel ölçekle yaşanan ahlak krizine dikkat çekti.

GÜLCAN TEZCAN17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez: Bütün insanlık Gazze'de sınıfta kaldı
ABONE OL

İslam Düşünce Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası Gaziantep'te başladı.

Şuranın açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İnsanlığa ve medeniyete, dünyaya dair daha fazla kan ve zulmün olduğu bu batı dünyasının getirdiği buhranı ortadan kaldıracak yegâne şey, ahlak üzerine kurulu bir medeniyettir." dedi. Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an'ın en yüksek yerlerde muhafaza edildiği ama okuyanın olmadığı, okuyanın da o Kur'an'da yazılanlardan çok farklı şekilde uygulamalar içinde olduğu bir dünyada kendimizin de bir oto kritik yapma sorumluluğu vardır. Bugün bir dünya ahlak endeksi oluşturuluyor. Ehliyetin, liyakatin, rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı adaletin olduğu endeksleri sıralıyorlar. Bu sıralamalarda İslam ülkeleri en sonda çıkıyor. Bu anlamda bizim kendi değerlerimize, kendi yaklaşımlarımıza yönelik nerede hata yaptığımızı değerlendirmemiz bir zarurettir."

"KUSURUMUZU ZAMANA YÜKLEYEREK RAHATLIYORUZ"

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de insanlığın girdiği ahlak krizinin en büyük örneğinin Gazze olduğuna dikkat çekti. Prof. Görmez, "İki seneye yakındır bütün insanlık Gazze'de sınandı, bütün insanların nasıl bir vicdan krizine girdiğini Gazzeli çocuklar, Gazzeli anneler hepimizin yüzüne haykırıyor ve gerçekten bu noktada bütün insanlık sınıfta kaldı. Bu şura ile insan ahlak ilişkisini yeniden temellendirmek istiyoruz. Çünkü biz ahlakı bazen sadece davranış biliminin bir parçası, davranışları süsleyen bazı kurallar olarak tanımlamaya çalışıyoruz ama bu öyle değil. Ahlak bizim varoluşsal bir meselemizdir. 'Düşünüyorum o halde varım' değil 'Ahlaklıyım o halde varım' demek durumundayız. Gençler, 'Bu din niye ahlak üretmiyor' diye soruyor yüzümüze. Benim kanaatimce din ahlaktır, ahlak da dindir." şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise İslam'ın sahip olduğu yüksek ahlaki değerlerin, metafizik temel ve toplumsal düzen anlayışıyla bir çözüm potansiyeli taşıdığını ifade etti. Üç gün sürecek şuranın sonuç bildirgesi, pazar günü kamuoyuyla paylaşılacak.

  • islam düşünce enstitüsü
  • mehmet görmez
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Doğal gaz patlaması saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.