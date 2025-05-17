İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez: Bütün insanlık Gazze'de sınıfta kaldı

İslam Düşünce Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası Gaziantep'te başladı.

Şuranın açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İnsanlığa ve medeniyete, dünyaya dair daha fazla kan ve zulmün olduğu bu batı dünyasının getirdiği buhranı ortadan kaldıracak yegâne şey, ahlak üzerine kurulu bir medeniyettir." dedi. Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an'ın en yüksek yerlerde muhafaza edildiği ama okuyanın olmadığı, okuyanın da o Kur'an'da yazılanlardan çok farklı şekilde uygulamalar içinde olduğu bir dünyada kendimizin de bir oto kritik yapma sorumluluğu vardır. Bugün bir dünya ahlak endeksi oluşturuluyor. Ehliyetin, liyakatin, rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı adaletin olduğu endeksleri sıralıyorlar. Bu sıralamalarda İslam ülkeleri en sonda çıkıyor. Bu anlamda bizim kendi değerlerimize, kendi yaklaşımlarımıza yönelik nerede hata yaptığımızı değerlendirmemiz bir zarurettir."

"KUSURUMUZU ZAMANA YÜKLEYEREK RAHATLIYORUZ"

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de insanlığın girdiği ahlak krizinin en büyük örneğinin Gazze olduğuna dikkat çekti. Prof. Görmez, "İki seneye yakındır bütün insanlık Gazze'de sınandı, bütün insanların nasıl bir vicdan krizine girdiğini Gazzeli çocuklar, Gazzeli anneler hepimizin yüzüne haykırıyor ve gerçekten bu noktada bütün insanlık sınıfta kaldı. Bu şura ile insan ahlak ilişkisini yeniden temellendirmek istiyoruz. Çünkü biz ahlakı bazen sadece davranış biliminin bir parçası, davranışları süsleyen bazı kurallar olarak tanımlamaya çalışıyoruz ama bu öyle değil. Ahlak bizim varoluşsal bir meselemizdir. 'Düşünüyorum o halde varım' değil 'Ahlaklıyım o halde varım' demek durumundayız. Gençler, 'Bu din niye ahlak üretmiyor' diye soruyor yüzümüze. Benim kanaatimce din ahlaktır, ahlak da dindir." şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise İslam'ın sahip olduğu yüksek ahlaki değerlerin, metafizik temel ve toplumsal düzen anlayışıyla bir çözüm potansiyeli taşıdığını ifade etti. Üç gün sürecek şuranın sonuç bildirgesi, pazar günü kamuoyuyla paylaşılacak.