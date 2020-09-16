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Kültür Sanat

İspanya'da Türk müziği rüzgarı esti

İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleştirilen 21. Sevilla Flamenko Bienali'nde ülkemiz ilk kez Türk flamenko sanatçısı Berk Gürman tarafından temsil edildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:55 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:55
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T.C. Madrid Büyükelçiliği ile Madrid Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla, Sevilla kültür hayatında önemli bir yere sahip olan Fundación Tres Culturas’ta gerçekleşen konsere Sevillalı müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Gürman, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır, Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım ve Bülbülüm Altın Kafeste gibi Türk müziğinin çeşitli tarzlarından oluşan eserlerin yanı sıra İspanyolca seslendirdiği eserlere de repertuarında yer verdi.

Konserle ilgili İspanya basınında çıkan haberlerde Gürman, Bienal kapsamında Türkçe flamenkoyu ilk kez dinleyen flamenko eleştirmenlerinden büyük beğeni aldı.

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