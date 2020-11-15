İspanyol şarkıcı Monica Molina'nın Türkiye tutkusu Kovid-19 salgınının önüne geçti

AA 15 Kasım 2020 Pazar 11:08 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:35

Yaklaşık 9 aydır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk konserini Türkiye'de verecek olan Molina, İstanbul'a gitmeden önce Madrid'de AA muhabirine konuştu.

Molina, "Türkiye ve ben uzun süre birlikte olan, zaman geçtikçe birbirini daha fazla isteyen, saygı gösteren aşıklar gibiyiz. Türkiye ile bağım her zaman memnuniyet verici ve tatminkar oldu. Kendimi her zaman minnettar hissettim." dedi

"Ne kadar garip bir dönemden geçersek geçelim Türkiye'ye dönmek için çok istekliydim." diyen İspanyol şarkıcı, "Aslında kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki her şey durmuş durumda. Diğer yandan Türkiye'ye gidecek olmaktan ve orada konser vereceğimden dolayı heyecanlıyım." diye konuştu.

Molina, Kovid-19 önlemlerinden dolayı, normalde 900 kişilik olan Cemal Reşit Rey salonunda sadece 259 kişi olacağını söyledi.

Salonun yarıdan fazlasının boş olmasının her sanatçıyı olumsuz etkileyeceğini ancak özel bir dönemden geçildiğini vurgulayan Molina, "Salonda az kişi olsa da aramızdaki sıcaklığın aynı olacağını düşünüyorum. Aynı sevgi, aynı arzu ile karşılarında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Benimle güzel bir an geçirmelerini umuyorum. Maskeden dolayı dinleyicilerimin yüzlerini göremeyeceğim ama onların sıcaklığını hissedeceğimden eminim." ifadelerini kullandı.

Molina, Türkiye'de pek çok konser verdiğini ve bu yüzden Türk dinleyicisini iyi tanıdığını belirterek "Dinleyicilerin küçük bir süreliğine de olsa fişi çekip dünya ile bağlarını kopartmalarını, virüsün korkunç etkilerini ve yaşadığımız acı dolu günleri unutmalarını umuyorum. Çok fazla insan hayatını kaybetti. Ekonomik, sosyal sorunlar yaşanıyor ve çok büyük felaketler oldu. Ben sahnede kendimi onlara sarılmış hissedeceğime eminim." yorumunda bulundu.

Konserlerin dışında Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine de katkıda bulunan Molina, "Türkiye'nin yerinin kendisi için çok özel olduğunu" vurguladı.

Molina, "Müzik sayesinde dilin ötesinde bir iletişim kuruluyor. Anlatması zor olsa da sahnede sen enerjini dinleyicilere aktarıyorsun onlar da enerjilerini sana veriyor. O an tamamen karşılıklı sevgi, paylaşım üzerine kurulu bir köprü. Ve ben bunu en iyi Türkiye'de yaşadım." dedi.