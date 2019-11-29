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İstanbul dünya sahnesinde 

İstanbul ‘Charlie’nin Melekleri’nin yeni serüveninde görkemli dokusuyla dünyayla buluşuyor.

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Kanyon AVM’de önceki akşam prömiyeri gerçekleştirilen ve Türkiye’de bugün gösterime girecek olan filmin bir bölümü İstanbul’da geçiyor. Meleklerin yeni maceraları ve görevleri sırasında, İstanbul’un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’in etkileyici atmosferi filme yansıyor. Türkiye’nin tanıtımı için büyük önem taşıyan filmin başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart üstleniyor. Yönetmenliğini Elizabeth Banks’in yaptığı, 1976 yapımı popüler dizinin yeni bir sinema uyarlaması olan ‘Charlie’nin Melekleri’ uluslararası güvenlik birimi için çalışan yetenekli ajanların yeni hikayesini anlatıyor.

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