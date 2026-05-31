Kültür Sanat

İstanbul konseri dünyayı salladı: Kanye West'ten rekor performans

Kanye West'in merakla beklenen İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda rekor seyirciyle gerçekleşti. Konser, İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 12:19
Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in İstanbul konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Dev bir kürenin üzerinde tüm şarkılarını seslendiren West'e, stadyumu dolduran on binlerce müziksever tek bir ağızdan eşlik etti.

KANYE WEST KONSERİ İSTANBUL'U DÜNYA MÜZİK GÜNDEMİNİN MERKEZİNE TAŞIDI

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerin ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon; dev prodüksiyonlu sahne tasarımı, görsel şovları ve festival atmosferiyle İstanbul'u dünya müzik gündeminin merkezine taşıdı.

Kanye West (YE), Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendisini izlemeye gelen yaklaşık 120 bin kişi önünde performans sergileyerek dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserine de imza atmış oldu. Dev organizasyon, küresel ölçekte en çok konuşulan müzik olayları arasında yerini aldı.

