''İstanbul Kültür Yolu Festivali'' 28 Eylül'de AKM'de başlayacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 28 Eylül-6 Ekim'de gerçekleştirilecek "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında birçok özel etkinliğe, konsere, sergi ve tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "Carmina Burana", 27-28 Eylül'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 250 kişilik dev kadrosuyla sanatseverlerle buluşacak.

- BİRBİRİNDEN ÖZEL OYUNLAR VE GÖSTERİLER AKM'DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Çocuk operası "Sihirli Flüt", 29 Eylül'de AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

Özbekistan'ın köklü sanat kurumu Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Balesi, 3 Ekim'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gösteri yapacak.

Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait "Uçan Hollandalı" eseri, 6-12 ve 17 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonunda gösterilecek.



Bursa Devlet Tiyatrosu, "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikal ile 28 Eylül'de, Çin'in prestijli sanat topluluğu China Oriental Performing Arts Group, 1 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 4 Ekim'de William Shakespeare'in ünlü trajedi ve drama oyunu "Hamlet"i, İDOB'un Modern Dans Topluluğu MDT İstanbul, 5 ve 16 Ekim'de "Rezonans" adlı dans gösterisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

- ÖNEMLİ SANATÇILARIN ESERLERİ SERGİLENECEK

AKM Çok Amaçlı Salon'da, modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, 28 Eylül'den 31 Aralık'a kadar görülebilecek.

AKM Galeri'de açılacak "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturacak.

Refik Anadol'un "Yeryüzü Rüyaları: Anadolu" adlı yapay zeka veri heykeli, 28 Eylül- 6 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında sergilenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sponsorluğundaki eser, Anadolu'nun arkeolojik mirasını yapay zeka ile yorumlayarak izleyicilere teknoloji ve tarih arasında bir köprü sunuyor.

- DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SEÇKİN ORKESTRA VE SANATÇILAR AKM'DE

Mariinsky Orkestrası 29 Eylül'de, "Anadolu'nun Ahengi" konseri 30 Eylül'de, Kazakistan'ın ünlü çellisti Bagjan Oktabr'ın "Ruh Terapisi" konseri 2 Ekim'de, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 4 Ekim'de, DSO Berlin Deutsches Senfoni Orkestrası konseri 5 Ekim'de, Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.



İstanbul 6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1-3 Ekim'de AKM'de gerçekleşecek.

İran'ın etkileyici seslerinden solist ve besteci Alireza Ghorbani 1 Ekim'de festivalin açılış konserinde sahnede olacak.



Rus opera sanatçısı Ekaterina Shelehova 2 Ekim'de, Yavuz Bingöl ise 3 Ekim'de sahnede olacak. Genç yetenek Elif Buse Doğan ve oyuncu Oktay Kaynarca, ilk kez birlikte türkü, sohbet ve şiirle bir araya gelecek.