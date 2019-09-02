İstanbul kültürde güç odağı oluyor
Eylülde İstanbul sanata doyacak. Şehrin en önemli sanat fuarı olan ‘Contemporaray İstanbul’ 12-15 Eylül tarihleri arasında 22 ülkeden 75 galeri ve 510 sanatçıyı ağırlayacak.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek “Contemporary Istanbul” (CI), 12 Eylül’de başlayacak. Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati’nin üstleneceği fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400’ün üzerinde eser yer alacak.
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CI’ın bölgenin önde gelen sanat fuarı olduğunu belirterek, “2019’dan başlayarak birçok yeni müzenin açılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Çağdaş sanat, sergileri, fuarlar, yeni açılan ve açılacak müzeler, kültür merkezleri İstanbul’u olması gerektiği yere taşıyacaktır. Contemporary Istanbul bölgenin önde gelen sanat fuarı olarak bu etkinin oluşmasında ve dönüşümünde, önemli bir etkendir.” ifadelerine yer verdi.
BEŞ KÜLTÜR BAŞKENTİNDEN BİRİ
İstanbul’un dünyada beş kültür başkenti arasına girme sürecinin başladığını kaydeden Güreli, “Bu yakalanan pozitif etki bizim geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Çünkü değişim sadece ticari yatırımla değil, kültür ve sanata yapılan yatırımla ivme kazanır ve bizi yukarılara taşır.” değerlendirmesinde bulundu. Fuar kapsamında Lütfi Kırdar’da yer alan teras alanı, 9 sanatçının katılımıyla “Garden of Eden” isimli bir heykel parkına dönüşecek. CIF Dialogues konferans programında “Akdeniz Ufukları” teması altında, “Akdenizlilik Kavramı” konuşulacak. Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuar, 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.
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