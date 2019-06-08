İstanbul Londra ve New York gibi sanatın merkezi olabilir
Kelimat Sanat Galerisi sahibi Adnan Alahmad: Ortadoğu ile Avrupa arasında kavşak noktası olan İstanbul, Londra ve New York gibi sanatın merkezi olabilir. Gençlere yatırım yapalım.
Türkiye ile Orta Doğu’dan sanatçıların eserlerini bir araya getiren “Kavşak 3” sergisi Kelimat Sanat Galerisi’nin Koşuyolu’nda açılan yeni mekanında sanatseverlerle buluştu. Galerinin kurucusu ve sahibi Suriyeli Adanan Alahmad, her zaman genç sanatçılarla irtibata geçmeye çalıştığını belirterek, “Türkiye’nin çok güçlü bir silahı var; gençler. Genç ve çağdaş sanatçılar çok önemli benim için. Ben gençler için çalışıyorum” diye konuştu.
Eylülde heykel, resim, illüstrasyon ve videoart eserlerden oluşan özel bir sergiye hazırlandıklarını dile getiren Alahmad, ‘Tavaf’ adlı sergideki eserlerin ‘Kabe’ yorumlarından oluşacağını kaydetti.
Avrupa ve Ortadoğu arasında İstanbul’un mühim bir kavşak noktası olduğunu hatırlatan Alahmad, İstanbul’un en kısa zamanda Paris ya da New York gibi çok büyük bir sanat ve kültür merkezi haline geleceğine inandığını kaydetti.
SEYAHAT ETME HAKKI BİLE YOK
Galerinin Türkiye’deki ortağı Hüseyin Emiroğlu da Adnan Alahmad’ın dünya çapında bir sanat adamı olduğuna dikkati çekerek, “Bizim asıl beklentimiz Adnan beyin Türk vatandaşı olması” dedi.
Bu anlamda girişimde bulunduklarını söyleyen Emiroğlu, vatandaşlık alabilirse Adnan Alahmad’ın seyahat özgürlüğünün olacağının altını çizerek, şöyle konuştu: “Şu anda Adnan beyin yasal olarak seyahat hakkı yok. Türk sanatçıların dünya sanat pazarına arz edilebilmesi için Adnan Bey’in yurt dışına gidip gelebilen bir insan olması lazım.”
İSTANBUL-HALEP KARDEŞ
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