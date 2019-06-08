İstanbul Londra ve New York gibi sanatın merkezi olabilir

Türkiye ile Orta Doğu’dan sanatçıların eserlerini bir araya getiren “Kavşak 3” sergisi Kelimat Sanat Galerisi’nin Koşuyolu’nda açılan yeni mekanında sanatseverlerle buluştu. Galerinin kurucusu ve sahibi Suriyeli Adanan Alahmad, her zaman genç sanatçılarla irtibata geçmeye çalıştığını belirterek, “Türkiye’nin çok güçlü bir silahı var; gençler. Genç ve çağdaş sanatçılar çok önemli benim için. Ben gençler için çalışıyorum” diye konuştu.

Eylülde heykel, resim, illüstrasyon ve videoart eserlerden oluşan özel bir sergiye hazırlandıklarını dile getiren Alahmad, ‘Tavaf’ adlı sergideki eserlerin ‘Kabe’ yorumlarından oluşacağını kaydetti.

Avrupa ve Ortadoğu arasında İstanbul’un mühim bir kavşak noktası olduğunu hatırlatan Alahmad, İstanbul’un en kısa zamanda Paris ya da New York gibi çok büyük bir sanat ve kültür merkezi haline geleceğine inandığını kaydetti.

SEYAHAT ETME HAKKI BİLE YOK

Galerinin Türkiye’deki ortağı Hüseyin Emiroğlu da Adnan Alahmad’ın dünya çapında bir sanat adamı olduğuna dikkati çekerek, “Bizim asıl beklentimiz Adnan beyin Türk vatandaşı olması” dedi.

Bu anlamda girişimde bulunduklarını söyleyen Emiroğlu, vatandaşlık alabilirse Adnan Alahmad’ın seyahat özgürlüğünün olacağının altını çizerek, şöyle konuştu: “Şu anda Adnan beyin yasal olarak seyahat hakkı yok. Türk sanatçıların dünya sanat pazarına arz edilebilmesi için Adnan Bey’in yurt dışına gidip gelebilen bir insan olması lazım.”

İSTANBUL-HALEP KARDEŞ

Yaklaşık 35 yıldır kültür ve sanatın içinde olan Adnan Alahmad, Suriye’deki iç savaş nedeniyle İstanbul’a geldiğinin altını çizerek, “Ben Türkiye’de yaşamayı seçtim çünkü kültürümüz aynı. 100 sene önce Halep ve Antep aynı valiye bağlıydı. Dolayısıyla ben Halep’i özlediğimde Sultanahmet’e, Beyazıt’a gidiyorum. Halep ve İstanbul kardeş” ifadelerini kullandı.