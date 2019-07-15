24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,733
  • 6,4656
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul makam müziğinin başkenti

İrlandalı müzisyen Ross Daly tarafından 1982’de kurulan Labyrinth Müzik Atölyesi’nin yeni temsilciliği Labyrinth İstanbul’un açılışı yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İrlandalı Labyrinth Müzik Atölyesi’nin yeni temsilciliği Labyrinth İstanbul’un açılış gecesi Beylerbeyi Sanat Merkezi’nde yapıldı. 

Etkinlikte, Beylerbeyi Sanat Galerisi’nin ilk sergisi olan, Hamit Aytaç, Hasan Çelebi, Ali Toy, Fuat Başar gibi birçok hattatın eserlerinin yer aldığı “Çizginin Ritmi” sergisi de açıldı. 

Açılışta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı ve Beylerbeyi Sanat Merkezi kurucusu Abdurrahman Demirel, Labyrinth Müzik Atölyesi’nin kurucusu Ross Daly, Labyrinth İstanbul’un Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan’ın yanı sıra kültür sanat camiasından pek çok kişi yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Labyrinth İstanbul Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan, Labyrinth İstanbul projesiyle İstanbul’un, müziğinin tarihi misyonunu yeniden üstlenmiş olacağına işaret ederek, “Bu şehir,  15. yüzyıldan beri  makam müziğinin merkezi olarak dünyanın her yerinden gelen müzisyenlere ev sahipliği yapmış ve makam kültürünün en önemli okullarından biri olmuştur’’ dedi. 

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA 

Ross Daly de yüzyıllardır kültürlerin yaşadığı bir şehir olan İstanbul’da bu organizasyonu başlatabildikleri için kendini çok şanslı ve mutlu hissettiğini söyledi.      

Labyrinth projesinin şu an hayatındaki en önemli iş olduğunun altını çizen Daly, “Labyrinth Müzik Atölyesi farklı yerlerden gelen müzisyenler ve öğrenciler için etkileşimde ve paylaşımda bulunmak gibi çok basit bir fikir üzerine inşa edildi.” değerlendirmesinde bulundu.    

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

15 Temmuz... Unutma!

15 Temmuz... Unutma!

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Papağan Şakir´in dondurmayla ´imtihanı´ izleyenleri gülümsetti

Papağan Şakir´in dondurmayla ´imtihanı´ izleyenleri gülümsetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

5 bin ton ağırlığında! Açılışı yapıldı

5 bin ton ağırlığında! Açılışı yapıldı

Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi! Nadir görülüyor...

Çanakkale Boğazı'nda görüntülendi! Nadir görülüyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA