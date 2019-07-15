İstanbul makam müziğinin başkenti

İrlandalı Labyrinth Müzik Atölyesi’nin yeni temsilciliği Labyrinth İstanbul’un açılış gecesi Beylerbeyi Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Etkinlikte, Beylerbeyi Sanat Galerisi’nin ilk sergisi olan, Hamit Aytaç, Hasan Çelebi, Ali Toy, Fuat Başar gibi birçok hattatın eserlerinin yer aldığı “Çizginin Ritmi” sergisi de açıldı.

Açılışta, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı ve Beylerbeyi Sanat Merkezi kurucusu Abdurrahman Demirel, Labyrinth Müzik Atölyesi’nin kurucusu Ross Daly, Labyrinth İstanbul’un Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan’ın yanı sıra kültür sanat camiasından pek çok kişi yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Labyrinth İstanbul Genel Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan, Labyrinth İstanbul projesiyle İstanbul’un, müziğinin tarihi misyonunu yeniden üstlenmiş olacağına işaret ederek, “Bu şehir, 15. yüzyıldan beri makam müziğinin merkezi olarak dünyanın her yerinden gelen müzisyenlere ev sahipliği yapmış ve makam kültürünün en önemli okullarından biri olmuştur’’ dedi.

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Ross Daly de yüzyıllardır kültürlerin yaşadığı bir şehir olan İstanbul’da bu organizasyonu başlatabildikleri için kendini çok şanslı ve mutlu hissettiğini söyledi.

Labyrinth projesinin şu an hayatındaki en önemli iş olduğunun altını çizen Daly, “Labyrinth Müzik Atölyesi farklı yerlerden gelen müzisyenler ve öğrenciler için etkileşimde ve paylaşımda bulunmak gibi çok basit bir fikir üzerine inşa edildi.” değerlendirmesinde bulundu.