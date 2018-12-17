‘İstanbul’a sığmıyoruz’ 

İsmet Özel, Beşir Ayvazoğlu, Sevinç Çokum gibi ünlü yazarlar için düzenlenen özel oturumların yanı sıra medya ve edebiyattan romana, şiirden denemeye kadar edebiyata dair pek çok konunun ele alındığı “10. İstanbul Edebiyat Festivali” önceki akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 40 oturumda 100 civarında edebiyatçının ağırlandığı festivalde yoğun bir izleyici trafiği yaşandı. Bu yıl “Yazmak ve Yaşamak” temasıyla, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen festivalin onur konuğu Sevinç Çokum oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin önemine işaret ederek, “Artık biz İstanbul’a sığamıyoruz.Ggelecek senelerden itibaren İstanbul Edebiyat Festivali’ni uluslararası arenada gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık” ifadelerini kullandı.

GÜZEL VE BİRLEŞTİRİCİ

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da, edebiyatın güzelleştirici ve birleştirici özelliğinin festivalde görüldüğünü söyledi.

Edebiyat Festivali’nin dünyaya açılması gerektiğini sözlerine ekleyen Arıcan, “Kendi birikimlerimizi dünyaya açmamız, dünyadaki birikimleri ülkemizde beraberce konuşmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da İstanbul Edebiyat Festivali’nin edebiyatın göründüğü bir sahneye dönüştüğünü söyledi.

KENDİMİZİ BULUYORUZ

Doğan “Çok değerli şairlerimiz, yazarlarımız ve edebiyatçılarımız bu mekanda kendilerini ifade imkanı buluyor. Bunlar gerçekten edebiyatın arka plana düştüğü, etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda, TYB’nin bir cevabı gibi’’ dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise TYB’nin sanata, edebiyata ve kültüre öncülük ettiğinin altını çizdi.