‘İstanbul’a sığmıyoruz’
10. İstanbul Edebiyat Festivali yoğun bir katılımla sona erdi. Festivalin artık İstanbul’a sığmadığını dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği yetkilileri etkinliğin gelecek yıldan itibaren uluslar arası boyut kazanacağını söyledi.
İsmet Özel, Beşir Ayvazoğlu, Sevinç Çokum gibi ünlü yazarlar için düzenlenen özel oturumların yanı sıra medya ve edebiyattan romana, şiirden denemeye kadar edebiyata dair pek çok konunun ele alındığı “10. İstanbul Edebiyat Festivali” önceki akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 40 oturumda 100 civarında edebiyatçının ağırlandığı festivalde yoğun bir izleyici trafiği yaşandı. Bu yıl “Yazmak ve Yaşamak” temasıyla, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen festivalin onur konuğu Sevinç Çokum oldu.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin önemine işaret ederek, “Artık biz İstanbul’a sığamıyoruz.Ggelecek senelerden itibaren İstanbul Edebiyat Festivali’ni uluslararası arenada gerçekleştirmek için hazırlıklara başladık” ifadelerini kullandı.
GÜZEL VE BİRLEŞTİRİCİ
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da, edebiyatın güzelleştirici ve birleştirici özelliğinin festivalde görüldüğünü söyledi.
Edebiyat Festivali’nin dünyaya açılması gerektiğini sözlerine ekleyen Arıcan, “Kendi birikimlerimizi dünyaya açmamız, dünyadaki birikimleri ülkemizde beraberce konuşmamız gerekiyor’’ şeklinde konuştu.
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan da İstanbul Edebiyat Festivali’nin edebiyatın göründüğü bir sahneye dönüştüğünü söyledi.
KENDİMİZİ BULUYORUZ
Doğan “Çok değerli şairlerimiz, yazarlarımız ve edebiyatçılarımız bu mekanda kendilerini ifade imkanı buluyor. Bunlar gerçekten edebiyatın arka plana düştüğü, etkisizleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda, TYB’nin bir cevabı gibi’’ dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise TYB’nin sanata, edebiyata ve kültüre öncülük ettiğinin altını çizdi.
Ödüller sahiplerini buldu
10. İstanbul Edebiyat Festivali’nde bu yıl hikaye dalında Bahtiyar Aslan, romanda Mehmet Sabri Genç, şiirde Mehmet Can Doğan, denemede ise Savaş Şafak Barkçin ödüle layık görüldü. AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, TV NET Yayın Müdürü İsmail Halis, kültür tarihçisi İbrahim Ethem Gören ve Derya Kılıçlar’a ise ‘Şükran Beratı’ takdim edildi. Tören, ozan Esat Kabaklı’nın mini konseriyle sona erdi.
İsmet Özel oturumu yapıldı
Edebiyat Festivali’nin özel oturumlarından biri de ünlü şair İsmet Özel’e ayrıldı. İsmet Özel programına Ercan Yıldırım, Dr. Celal Fedai ve Prof. Dr. İbrahim Tüzer konuşmacı olarak katıldı. Programda Özel’in şiirleri, siyasi düşünceleri ve şiirine yansımaları konuşuldu. İsmet Özel’in “Herkesleşmeme” anlayışını, “biriciklik” kavramı ile karşıladığını söyleyen Ercan Yıldırım: “Özel, devlet kurmaktan ziyade toplum inşasını öne çıkarır. İsmet Özel bir kampın adamı ve sözcüsü olmaz. Alelade ve sıradanı hayatının merkezine yerleştirir. Bir sahicilik arayışındadır” dedi.
Dr. Celal Fedai ise İsmet Özel’in toplumsal hadiselere yönelik şiirlerinin kendisinden sonraki kuşağı etkilediğini söyledi.
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