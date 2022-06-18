İstanbul'da ''12 Punto 2022'' heyecanı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3 ayrı platformda gerçekleştirilecek etkinlik, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek panel, masterclass, söyleşi ve sunumlar İstanbul Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

12 Punto 2022'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak etkinliklerin yanı sıra TRT 2'de de etkinliğe özel yayınlar yapılacak.

TRT 2'DE HER AKŞAM CANLI YAYIN VE ÖZEL PROGRAMLAR

TRT 2, "12 Punto 2022"ye özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverleri ekran başına çağıracak. Etkinlik boyunca saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle alakalı bilgi akışı sağlayacak.

"Türkiye'nin Hikayeleri", "Türkiye'de Animasyon Sineması", "Filmimi Nasıl Dağıtırım?", "Türkiye'nin Kısa Hikayeleri" ve "Mustafa Kara ile Masterclass: Kısa Film Senaryosu Nasıl Geliştirilir?" başlıklı yayınlarda ise sinemanın usta isimlerinin yer aldığı söyleşiler ekrana gelecek.

Ayrıca yönetmen Derviş Zaim ve Maryna Er Gorbach ile de söyleşiler TRT 2'de sinemaseverlerle buluşacak. Program, 26 Haziran akşamı yayınlanacak kapanış programıyla son bulacak.