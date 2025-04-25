İstanbul'da kültür rüzgarı! 7. Etnospor Kültür Festivali başlıyor

Dünya Etnospor Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun ilgi gören Kültür Festivali'nin 7'ncisi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Ziyaretçiler, etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

ÜCRETSİZ DENEYİM FIRSATLARI

7. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.

ÇOCUKLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK

Festival, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel yapılacak etkinlikler ve müsabakalar da festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.

DÜNYA KÜLTÜRLERİ BU FESTİVALDE

Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak.

Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.

FESTİVALDE "AİLE OBASI" YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak.

"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.