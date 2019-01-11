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İstanbul’u ihya eden Sultan

Demiryollarından, hastanelere, mühendislik okullarından camilere, hayır kurumlarına kadar İstanbul’a sayısız eser kazandıran Sultan 2. Abdülhamid imzası bulunan mimari yapılar bir kitapta toplandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından hazırlanan “İstanbul’un 100 Sultan 2. Abdülhamid Eseri” adlı kitap okuyucularla buluştu. 

“İstanbul’un Yüzleri” serisi kapsamında yayımlanan kitap, Sultan 2. Abdülhamid’in İstanbul’da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği mimari eserleri anlatıyor.      

100 ESER ANLATILIYOR

İbrahim Akkurt’un kaleme aldığı kitapta, Darü’l-Kelp, Hamidiye Etfal Hastanesi, Telkihhane-i Şahane, Cisr-i Enbubi (Tüp Geçit), Yıldız Sarayı’na Demiryolu Projesi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Kabataş Mekteb-i İdadisi, Aşiret Mekteb-i Hümayunu, Sağır, Dilsiz ve Ama Mektebi, Yıldız Hamidiye Camisi ve Orhaniye Kışlası gibi birçok önemli eser, proje hakkında detaylı bilgi ve görseller yer alıyor.      

Döneminde birçok eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, ziraat ve hayır kurumu açan ve bugün hala devam eden birçok müessesenin kurulmasını sağlayan Sultan 2. Abdülhamid’in İstanbul’da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği yüz eserin anlatıldığı kitap, İstanbul Kitapçılarından ve kitap evlerinden alınabilecek. 

Sultan 2. Abdülhamid’in İstanbul’a armağan ettiği eserler arasında Yıldız Hamidiye Camii de var.

100. yılında Medine Müdafaasının sona ermesi

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