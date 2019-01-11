İstanbul’u ihya eden Sultan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından hazırlanan “İstanbul’un 100 Sultan 2. Abdülhamid Eseri” adlı kitap okuyucularla buluştu.

“İstanbul’un Yüzleri” serisi kapsamında yayımlanan kitap, Sultan 2. Abdülhamid’in İstanbul’da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği mimari eserleri anlatıyor.

100 ESER ANLATILIYOR

İbrahim Akkurt’un kaleme aldığı kitapta, Darü’l-Kelp, Hamidiye Etfal Hastanesi, Telkihhane-i Şahane, Cisr-i Enbubi (Tüp Geçit), Yıldız Sarayı’na Demiryolu Projesi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Kabataş Mekteb-i İdadisi, Aşiret Mekteb-i Hümayunu, Sağır, Dilsiz ve Ama Mektebi, Yıldız Hamidiye Camisi ve Orhaniye Kışlası gibi birçok önemli eser, proje hakkında detaylı bilgi ve görseller yer alıyor.

Döneminde birçok eğitim, ticaret, sanayi, sağlık, ziraat ve hayır kurumu açan ve bugün hala devam eden birçok müessesenin kurulmasını sağlayan Sultan 2. Abdülhamid’in İstanbul’da yaptırdığı, ihya ettiği ve projelendirdiği yüz eserin anlatıldığı kitap, İstanbul Kitapçılarından ve kitap evlerinden alınabilecek.