İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmet'i anlatan sergi Palet Okulları'nda açıldı

Sultan 2. Abdülhamid'in tarifiyle "20. yüzyıl saray ressamı" Fausto Zonaro'nun resmettiği yağlı boya tablolar ile Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in "Fatih'in Defteri" eserinden seçilen sayfalardan oluşan, fethi ve Fatih'i sanat perspektifinden okumayı amaçlayan sergi törenle açıldı.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakfın bünyesindeki okullarda öğrencilerin bu tür sanatsal yetkinliklerinin ve görgülerinin artmasına önem verdiklerini söyledi.

Palet Çamlıca Kampüsü'nde sergiye elverişli alanlarla ilgili bir süredir düşüncelerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, burada daha önce de bazı sanat eserlerini sergilediklerini ifade etti.

Erdoğan, Fatih'in İstanbul'un fethine dair Zonaro'nun bazı yağlı boya tablolarını ve röprodüksiyonlarını bu şekilde sergilemekle ilgili fikir üzerine çalışma başlatıldığını aktararak, "Sadık Kutlu, bu tür röprodüksiyonları çok başarıyla yapan koleksiyoncu olarak bizlere destek oldu. Bir yandan Süheyl Ünver'in Fatih'in Defteri'nden bazı sayfalar, Zonaro'nun tablolarının röprodüksiyonlarını ve bir tane de Hüseyin Kutlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasını ve İstanbul'un fethi hadisini içeren bir levhanın bulunduğu çok güzel bir sergi oldu. Çocuklarımız Çamlıca'dan İstanbul'u seyrederken aynı zamanda İstanbul'un fethine dair bilinçlensinler, Fatih'i hatırlasınlar, Fatih'i ansınlar." diye konuştu.

Eğitimin sadece bilgi yüklemekten ibaret olmadığını belirten Erdoğan, "Çocuklarımıza bir şuur da güçlü birer birey olmaları, kimlik kazanmaları için aktarmak durumundayız. Milli kimliğimizin önemli dönüm noktalarından bir tanesi İstanbul'un fethidir. O fethin fatihi 2. Mehmet'tir. Dolayısıyla Sultan Fatih'i hatırlamak, bilmek, bütün burada yetiştirdiğimiz çocuklarımıza güçlü şekilde aktarmaya gayret ettiğimiz bir miras olduğu için bu serginin de bu serüvende ve gayrette güzel bir yeri olacağını düşünüyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler tarafından gezilebileceğini, dışarıdan ziyaretçilerin de müsaade almak ve okulun akışını bozmamak suretiyle sergiyi gezebileceğini kaydeden Erdoğan, YETEV bünyesindeki İrfan ve Yenidoğu okullarında da söz konusu sergiyi açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SERGİ "MİNİ MÜZE" MODELİYLE KALICI OLACAK

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, serginin oluşturulma hikayesini anlatırken, Bilal Erdoğan'ın okullarda "sanat takdiri" dersi olması noktasında yönlendirmesi neticesinde serginin oluştuğuna değindi.

Oktay, serginin "mini müze" modeliyle kalıcı olacağını, zaman içinde eklemeler yapılmasının planlandığını kaydetti.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, okullara salt akademik eğitim olarak bakmanın yanlış olduğunu, eğitim kurumlarının aynı zamanda çocukların sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda da başarılarını, yeteneklerini, kabiliyetlerini ön plana çıkartması hasebiyle önemli olduğunu vurguladı.

Yazıcı, tarihin iyi bilinmesi, tarihe ve kültüre sahip çıkılması, bu mirasın vatan ve millet sevgisiyle daha iyi bir şekilde gelecek nesillere taşınması gerektiğini dile getirdi.

Sanat koleksiyoncusu Sadık Kutlu da serginin içeriğine ve sergide yer alan eserlere dair bilgileri katılımcılara anlattı.

5'inci sınıf öğrencilerinin keman ve ney dinletisi sunduğu programda katılımcılar, konuşmaların ardından sergiyi gezdi.