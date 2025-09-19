İstanbul'un katmanlı kültürüne sanatsal bakış: “Tek ve Çok” Cemal Toy Atölyesi Resim Sergisi

Suriçi'nde, Ayvansaray'ın tarihi dokusu içinde yer alan Cemal Toy Atölye, "Tek ve Çok" sergisiyle sanatseverleri 19 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'ne davet ediyor. "Tek", her sanatçının kendi gözü, üslubu ve vicdanını, "Çok" ise bu tekil dillerin yan yana geldiğinde kurduğu müşterek zemini, çoğalan anlamı ve sorumluluğu ifade ediyor.

Ayşegül Ekin Odabaşı'nın küratörlüğünü üstlendiği sanatsal yaklaşım, bireysel üretimleri ortak bir şehir belleğinde buluşturur. İstanbul'un surlar, yokuşlar, iskeleler, çarşılar gibi mekansal izleri ve taş, ahşap, su ritmi, farklı medyumlarda ve görsel dillerle karşılık bulur.

Sergi seçkisi, farklı yaş ve disiplinlerden gelen üreticilerin İstanbul'la kurdukları kişisel karşılaşmaları görünür kılar. Her eser, sanatçısının özgün araştırmasını taşırken kurgudaki komşuluk ilişkileri sayesinde ortak bir anlatıya eklemlenir. Kimi çalışmalar ışığın ve mimarinin dinamiklerine odaklanırken, kimileri de dokuların ve geçişlerin izini sürer, gündeliğin ritimleri ve belleğin katmanlarını açar.

Atölye kültürünün merkezindeki öğrenme–paylaşma–süreklilik ilkeleri, serginin görünmez mimarisini oluşturur. Çalışmalar, malzeme ve teknik çeşitliliğini bir ölçü ve tutarlılık içinde buluşturur, böylece tekil üsluplar, karşılıklı etkileşimle çoğalan ve izleyiciyi yakın okumaya davet eden bir deneyime dönüşür.

* Sulu boya ışığın ve geçişlerin izini sürer.

* Yağlı boya yoğunluk ve kalıcılık kurar.

* Karışık teknik şehrin çok katmanlı yapısını malzemede yeniden örer.

* Fotoğraf mimariyle insan ölçeği arasında tanıklık kurar.

* Kumaş çalışmaları gündeliğin dokusunu görünür hale getirir.

Atölyenin öğrenme, paylaşım eksenli üretim kültürü, kişisel dili gözetirken kolektif tavrı diri tutar, böylece sergi mekanı, kişisel ile kolektif hafızanın buluştuğu bir eşik haline gelir.

Etkinlik Bilgileri

* Tarih: 19 Eylül – 3 Ekim 2025

* Mekan: Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi

* Adres: Akşemseddin, Adnan Menderes Bulvarı No:54, Fatih / İstanbul

* Küratör: Ayşegül Ekin Odabaşı

Kurumsal Not

Birlikte Sanat, ressam Cemal Toy'un girişimi olarak Suriçi–Ayvansaray'da faaliyet gösterir. Atölye, bireysel araştırmayı, paylaşıma açık üretimi ve İstanbul'un kültürel mirasıyla kurulan güncel diyaloğu merkeze alır. "Tek ve Çok", bu yaklaşımın sergi ölçeğindeki güncel ifadesidir.