İstanbul’un orta yerine yakışmayan inşaat

İstanbul’un Marmara denizine komsu ilçelerinde sahilleri dolduran yüksek katlı binalar kadar, tarihi dolusuyla ünlü semtlerine yapılan yeni yapılar da ‘uyumsuz’ görüntüleriyle kent sakinlerinin tepkilerine neden oluyor. İstanbul’un ortasında, Suriçi Fatih’te; Süleymaniye, Şehzadebaşı ve Vezneciler’in merkezinde tarihî ahşap eski evleri kapatan bir yeni yapı yükseliyor. Fatih Şehzadebaşı’nda İstanbul Üniversitesi’nin inşa ettiği yapının otopark olacağını öne sürenler olduğu kadar, Biyoloji Fakültesi olarak kullanılacağını dile getirenler de var. Ancak her ne olursa olsun, tarihi semtlerin dahi yeterince korunamadığı gerçeği, söz konusu inşaat sayesinde bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Tarihi cami ve mekânların ortasında yükselen bina için Anıtlar Yüksek Kurulu da şimdilik sessiz.