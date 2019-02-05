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İstanbul’un oyunları

Devlet tiyatrosunda bu hafta sekiz oyun sahneleniyor.

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İstanbul Devlet Tiyatrosunda, 05 - 10 Şubat tarihleri arasında 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 8 oyun sahnelenecek. Bu oyunlardan ‘Kosovalı Peer Gynt’ Mecidiyeköy’deki Cevahir Salon 1’de, ‘80 Günde Devr-i Alem’ Cevahir Salon 2’de, ‘Cehennem’ Üsküdar Tekel Sahnesinde, ‘Tamamen Doluyuz’ Üsküdar Stüdyo Sahnesinde, ‘Kasaplığın El kitabı’  Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezinde, ‘Hamlet’  Kozyatağı Kültür Merkezinde, ‘Keloğlan Keleşoğlan’ Cevahir Salon 2’de, ‘Turta Girmemiş Orman’ Üsküdar Tekel Sahnesinde seyirciyle buluşacak. 

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