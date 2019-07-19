İstanbul’un sanat piyasası büyüyor

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek “Contemporary Istanbul”un (CI) artistik yönetmenliğini Fransız küratör Anissa Touati üstlenecek. Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, 12-15 eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

ELİMİZDE FIRSAT VAR

Basın toplantısında konuşan Güreli, “İstanbul’u dünyanın sanat merkezi yapmak için büyük bir fırsat var elimizde’’ diyerek yakında açılacak yeni müzelerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. İstanbul’da birkaç yıl içinde gerçekleşecek kültür ve sanat projelerine değinen Güreli, zor senelerin geride bırakıldığını anlattı.

İLGİ ODAĞI OLDUK

İstanbul’un dünyada bir ilgi odağı haline geldiğini aktaran Güreli, artan turist sayısında bunu gözlemlemenin mümkün olduğunu dile getirdi ve ekledi ‘Her anlamda pozitif bir algı söz konusu.’ Sanat dünyasında Contemporary Istanbul’un tanınır hale geldiğini aktaran Ali Güreli bu seneki CI için 20’den fazla yeni galerinin kendilerine müracaat ettiğini dile getirdi.