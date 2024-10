İstanbul'un sinema buluşması başladı!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 12. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerinin de katıldığı bir açılış töreniyle sinemaseverlere 'merhaba' dedi. Törene; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Beyoğlu kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul vali yardımcısı Şevket Atlı da katıldı. Sunuculuğunu Merve Aydın'ın üstlendiği törende davetlileri ilk olarak Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Festival Başkanı Ogün Şanlıer selamladı.

Boğaziçi Film Festivali'nin, başlangıcından itibaren, ülke ve dünya çapında yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen ara vermeden, istikrarla bugüne ulaştığına dikkat çeken Şanlıer, şunları söyledi: "Sinemamızı desteklemek ve uluslararası alanda önemli bir festival organize etmek adına çıktığımız yolculukta 12'nci yılımıza ulaştık. Sinema camiasının, ulusal ve uluslararası alanda en seçkin isimlerine İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu yolculukta bizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne, Turkcell ve TvPlus'a, Türk Hava Yolları'na, Anadolu Ajansı ve TürkMedya'ya, kurumsal ortaklarımıza, jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Şanlıer'in ardından sahneye gelen, 12. Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Enes Erbay ise sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefiyle yola çıktıklarını dile getirerek "Ülkemizden ve farklı coğrafyalardan pek çok değerli filmi sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Festivalin kalbi, sinemanın tarihine tanıklık eden İstiklal Caddesi'ndeki salonlarda atacak" diye konuştu.

Törende; festivalin büyük ödülü Altın Yunus için farklı kategorilerde yarışan filmleri değerlendirecek jüri üyeleri de tanıtıldı. Bu yıl Belgesel Yarışma jürisi; yönetmen Sevinç Yeşiltaş, yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Cenk Demirkıran ve UnderhillFest programcısı Vuk Perovic'ten oluşuyor. Kısa Film Jürisi'nde ise yönetmen Miraç Atabey, oyuncu Hakan Atalay ve River Film Festivali Direktörü Romina Zanon görev alacak. 11 filmin yer aldığı Uluslararası Yarışma'nın Jürisi ise Mısırlı yönetmen Ebu Bekir Şavkî, Tiran Film Festivali Direktörü Agron Domi, İranlı oyuncu Sedef Asgarî, Talin Film Festivali Programcısı Edvinas Puksta ve Sırp yapımcı Nevena Savic'ten oluşuyor. Yönetmen Atalay Taşdiken başkanlığındaki Ulusal Jüri'de ise senarist Nuriye Bilici, yapımcı Cemil Yavuz, oyuncu Zeynep Çamcı ve görüntü yönetmeni Eyüp Boz var.

Ulusal Yarışma filmlerini ayrıca; Halil Kardaş, Kerem Ayyıldız ve Meryem Beyza Er'den oluşan jüri tarafındaniçin değerlendirecek. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda biri, dünya prömiyerini; ikisi de Türkiye prömiyerini yapacak toplam 10 film yer alıyor. Festivalinise ağırlıklı olarak, başta Filistin olmak üzere, dünyanın sessiz kalmayı tercih ettiği coğrafyalara ses veren filmlerden oluşuyor. Yerli ve yabancı toplam beş filmin yer aldığı seçkide efsanevî Fransız yeni dalga yönetmenlerinden Andre Techine'in son filmi de var.

12. Boğaziçi Film Festivali'nde yedinci sanatın en seçkin örneklerinin yanı sıra Bosphorus Talks başlığı altında özel sunumlar da gerçekleşecek. Sinemaseverlere, film yapmanın farklı alanlarıyla ilgili yeni pencereler açmayı amaçlayan Bosphorus Talks'un konukları; festival kapsamında gösterilen "Kanıt" belgeselinin yapımcısı Abdülkadir Karakelle ve yine festivalde gösterilecek "Hesap Günü" (Yevmiddin) filminin yönetmeni Ebu Bekir Şavkî. Abdülkadir Karakelle, Atakan Kerküklü'nün yönettiği "Kanıt" belgeselinin, 24 Ekim saat 18:00'de Atlas 1948 sinemasındaki gösteriminin ardından "Belgeselde Sınırları Zorlamak" başlığıyla seyircilerle buluşacak. Ebu Bekir Şavkî ise filminin, 19 Ekim saat 14:00'te Atlas 1948 sinemasındaki gösteriminin ardından "Odaktaki Yönetmen" başlığı altında seyircilerin karşısında olacak.

18-25 Ekim tarihleri arasında bir hafta boyu İstanbul'a sinema büyüsünü, en yeni ve en seçkin filmlerle taşıyacak olan festivalin açılış töreni, Altın Ayı adayı "Böyle Küçük Şeyler"in / Small Things Like These (Yön: Tim Mielants) gösterimiyle sona erdi. Filmin başrollerini; Oscarlı oyuncu Cillian Murphy, popüler "Taht Oyunları" (Game of Thrones) dizisiyle tanınan Michelle Fairley, 2 Oscar adaylığı bulunan Emily Watson ve başarılı oyuncu Clare Dunne paylaşıyor.

Festival filmleri; Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Cinema Pink'te izlenebilecek. mobilet.com'da satışa sunulan biletlerin fiyatı ise kısa metraj filmler için 75, uzun metraj filmler içinse 125 TL olarak belirlendi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve TürkMedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek "12. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm bilgilere www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.