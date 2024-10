İstanbul'un sinema buluşması Oscarlı oyuncu Cıllıan Murphy'nin filmi ile başlıyor!

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 12. Boğaziçi Film Festivali; dünyanın dört bir yanından filmler ve özel etkinliklerle zenginleştirdiği programıyla başlıyor. 18-25 Ekim tarihleri arasında bir hafta boyu İstanbul'a sinema büyüsünü, en yeni ve en seçkin filmlerle taşıyacak olan festival, seyirciyi, Altın Ayı adayı "Böyle Küçük Şeyler"le / Small Things Like These (Yön: Tim Mielants) selamlayacak. Geçen yıl "İrade" (Wil) ile izlediğimiz Mielants, festival gösterimiyle Türkiye prömiyerini yapacak olan yeni filminde yine zorlu bir vicdan muhasebesi resmi çiziyor. Filmin başrollerini; Oscarlı oyuncu Cillian Murphy, popüler "Taht Oyunları" (Game of Thrones) dizisiyle tanınan Michelle Fairley, 2 Oscar adaylığı bulunan Emily Watson ve başarılı oyuncu Clare Dunne paylaşıyor.

Bir hafta boyunca gösterilecek filmler arasından; ulusal kategoride 10, uluslararası kategoride ise 11 film, festivalin büyük ödülü Altın Yunus için yarışacak. Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edeceği Ulusal Uzun Metraj Jürisi'nde; yazar- yönetmen- yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, yapımcı- senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor. Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Jürisi'nde ise yapımcılar Halil Kardaş ve Kerim Ayyıldız ve yönetmen-yapımcı Meryem Beyza Er var. Jürinin değerlendirmesi sonucu En İyi Film, 300 bin TL; En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve En İyi Kurgu ödülüne layık görülen isimler, 50 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri:

- Ağustos Düşleri (Yön: Halil Can Akbulut)

- Derun (Yön: Müge Uğurlar)

- Döngü (Yön: Erkan Tahhuşoğlu)

- Fidan (Yön: Ayçıl Yeltan)

- Gülizar (Yön: Belkıs Bayrak)

- Kayıtsız (Özlem Çıngırlar)

- Köpekle Kurt Arasında (Yön: Murat Düzgünoğlu)

- Mukadderat (Yön: Nadim Güç)

- Parmaklıklar Ardında İki Kadın (Yön: Mehmet Eryılmaz)

- Savrulan Zaman (Yön: Selim Evci)

Her sinemaseveri heyecanlandıracak Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümü ise dünyanın en prestijli festivallerinde gösterilmiş, bu festivallerden ödüllerle dönmüş, yedinci sanatın en yeni ve en başarılı örnekleriyle dolu. Bunların arasında usta yönetmen Marco Belocchio'nun bu kez yapımcı koltuğunda oturduğu "Geçip Giden Zaman"; görüntü yönetmenliği kariyeri boyunca Altın Palmiye ödüllü Abbas Kiyarüstemi, Asghar Ferhadi, Daryuş Mehcuri, Muhsin Mahmelbaf, Oscar'a aday gösterilen Mecid Mecidi ve Naser Hemir gibi efsanelerle çalışan Mahmud Kalari'nin yazıp yönettiği "Bir Yaz Mevsimi" gibi çok özel örnekler de var. Uluslararası Yarışma Jürisi; yönetmen Ebu Bekir Şavkî, yapımcı ve festival direktörü Agron Domi, programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, yapımcı Nevena Savić ve oyuncu Sedef Asgarî'den oluşuyor. Bu kategoride de En İyi Film, 100 bin TL, En İyi Yönetmen, 50 bin TL, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve Jüri Özel Ödülü sahibi olan isimler 30 bin TL para ödülüyle desteklenecek.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri:

- Aile Terapisi/ Family Therapy (Yön: Sonja Prosenc)

- Bir Yaz Mevsimi/ Summertime (Yön: Mahmud Kalari)

- Çobanlar/ Shepherd (Yön: Sophie Deraspe)

- Geçip Giden Zaman/ The Time It Takes (Yön: Francesca Comencini)

- Majör Tonlar/ The Major Tones (Yön: Ingrid Pokropek)

- Marttan Mayısa/ March to May (Yön: Martin Pavol Repka)

- Sonsuz Kış/ Endless Winter (Yön: Nikolai Larionov)

- Şambala/ Shambhala (Yön: Min Bahadur Bham)

- Taşlara ve Bulutlara Dair/ Through Rocks and Clouds (Yön: Franco García Becerra)

- Yapay Çocuk/ Electric Child (Yön: Simon Jaquemet)

- 2 Ocak/ January 2 (Yön: Zsófia Szilágyi)

Bu yıl kısa ve belgesel film dallarında da, yerli ve yabancı, toplam 32 yapım festival kapsamında seyirciyle buluşacak. Jürinin değerlendirmesi sonucu belgesel dalda En İyi Film seçilen yapım, 50 bin; Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen yapımsa 30 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Kısa film dalında da ulusal ve uluslararası kategorilerde En İyi Film seçilen yapımlara 30'ar bin TL ödül verilirken yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Büyük Ödül'ün sahibi ise 50 bin TL ile ödüllendirilecek. Festivalin Kısa Film Jürisi'nde oyuncu Hakan Atalay ve yönetmen Miraç Atabey ile fotoğraf sanatçısı- akademisyen Romina Zanon yer alıyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması filmleri:

- Cerrahı Ararken (Yön: Ahmed Said Ağaoğlu)

- Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor (Yön: Ali Emre Ceylan)

- Günaydın Anne (Yön: Oben Yılmaz)

- Hypnotic (Yön: Ramazan Yıldırım)

- Kabuk (Yön: Sema Güler)

- Kafamdaki Polis (Yön: Erdal Baran Şahin)

- Raci (Yön: Mustafa Adak)

- Rehber (Yön: Mert Erez)

- Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan (Yön: Baturay Tunçat)

- Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)

Uluslararası Kısa Film Yarışması Filmleri:

- Bahisçi /Punter (Yön: Jason Adam Maselle -Güney Afrika & Amerika)

- Bekçi /Keep (Yön: Lewis Rose- Fransa & Birleşik Krallık)

- Eggregores'in Teorisi / The Eggregores's Theory (Yön: Andrea Gatopoulos- İtalya)

- Far (Yön: Gunnur Martinsdottir Schlüter- İzlanda)

- Geçit /Hatch (Yön: Alirıza Kazemipur & Panta Mosleh- Kanada)

- Hücum /Lunge (Yön: Nigar Hasanzade- İran)

- Nada De Todo Esto (Yön: Patricio Martínez & Francisco Cantón- Arjantin-İspanya-Amerika)

- Omurga /Spine (Yön: Kristina Panova- Rusya Federasyonu)

- Üç Ağıt /Three Keenings (Yön: Oliver McGoldrick- Birleşik Krallık)

- Yabancı /Stranger (Yön: Milorad Milatović- Hırvatistan)

Festivale başvuran belgeselleri bu yıl; yapımcı- yönetmen Sevinç Yeşiltaş, Underhillfest Sanat Yönetmeni Vuk Perovicve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Demirkıran'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Belgesel Seçkisi:

- Ada (Yön: Mahmut Taş)

- Başka Bir Roman (Yön: Murat Ocak)

- Deliler: Alabaş Gecesi (Yön: Selimcan Tatı)

- Gidebildiğim Kadar Uzağa (Yön: Evrim İnci & Nurullah Dinçer)

- Gök Kubbenin Sedaları (Yön: Mesut Tufan)

- Işığın Hasadı (Yön: Esin Özalp Öztürk)

- İyi Ölüm (Yön: Hasan Ete)

- Sınırdaki Kanatlar (Yön: Didem Tütüncü)

- Spirit of The Ice (Yön: Kadir Can Arabacı)

- Yediden Yetmişe (Yön: Ömür Gürgen)

- Zamanın Terk Ettiği (Yön: Yalçın Yalın)

- 30 Yaşında Öğrendiğim Şeyler (Yön: Sezer Ağgez)

12. Boğaziçi Film Festivali Yarışma Dışı Özel Gösterim seçkisi ise ağırlıklı olarak, başta Filistin olmak üzere, dünyanın sessiz kalmayı tercih ettiği coğrafyalara ses veren filmlerden oluşuyor. Yerli ve yabancı toplam beş filmin yer aldığı seçkide efsanevî Fransız yeni dalga yönetmenlerinden Andre Techine'in son filmi de var.

Yarışma Dışı Özel Gösterim Seçkisi filmleri:

- Hesap Günü / Yevmiddin (Yön: Ebu Bekir Şavkî)

- Hoşça Kal Taberiye / Bye Bye Tiberias (Yön: Lina Soualem)

- Kanıt / The Evidence (Yön: Atakan Kerküklü)

- Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir / Only Love is Immortal (Yön: Zeynep Bayraktutan& Gökhan Kasapoğlu)

- Yeni Arkadaşlarım / My New Friends (Yön: Andre Techine)

12. Boğaziçi Film Festivali'nde film gösterimlerinin yanı sıra Bosphorus Talks başlığı altında sunumlar da gerçekleşecek. Sinemaseverlere, film yapmanın farklı alanlarıyla ilgili yeni pencereler açmayı amaçlayan Bosphorus Talks'un konukları; festival kapsamında gösterilen "Kanıt" belgeselinin yapımcısı Abdülkadir Karakelle ve yine festivalde gösterilecek "Hesap Günü" (Yevmiddin) filminin yönetmeni Ebu Bekir Şavkî. Abdülkadir Karakelle, Atakan Kerküklü'nün yönettiği "Kanıt" belgeselinin, 24 Ekim saat 18:00'de Atlas 1948 sinemasındaki gösteriminin ardından "Belgeselde Sınırları Zorlamak" başlığıyla seyircilerle buluşacak. Ebu Bekir Şavkî ise filminin, 19 Ekim saat 14:00'te Atlas 1948 sinemasındaki gösteriminin ardından "Odaktaki Yönetmen" başlığı altında seyircilerin karşısında olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ancak kontenjan sınırı olan etkinliklere katılmak için linkteki formu doldurmak gerekiyor.

Festival filmleri; Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Cinema Pink'te izlenebilecek. Biletlerse mobilet.com'da satışa sunuldu. 12. Boğaziçi Film Festivali'nde kısa metraj film bilet fiyatı 75, uzun metraj film bilet fiyatı ise 125 TL.