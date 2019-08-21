29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7131
  • 6,3473
  • 275.131
  • 96066.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstMarina 'Aslı Gibidir'e ev sahipliği yapacak

İstMarina Sanat'ta düzenlenecek 'Aslı Gibidir!... Portreler' isimli karma resim ve heykel sergisinde 20 farklı sanatçının eserleri sergilenecek

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstMarina Alışveriş Merkezi'nde açılan İstMarina Sanat, 22 Ağustos-22 Eylül 2019 tarihleri arasında 20 sanatçının eserlerinin sergileneceği "Aslı Gibidir!... Portreler" isimli karma resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
 
İstMarina Alışveriş Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstMarina Sanat'ta düzenlenecek "Aslı Gibidir!... Portreler" isimli karma resim ve heykel sergisinde 20 farklı sanatçının eserleri sergilenecek.
 
Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği 22 Ağustos-22 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak sergide, Aylin Örücü, Begüm Telci, Buse Emiroğlu, Bülent Gürcihan, Çiğdem Boztaş, Eda Çığırlı, Emir Yasin Yağmurca, Esen Murat Güler, Güliz Baydemir, Hakan Cingöz, Hemraz Hasbay, Işıl Kapu, K. Muzaffer Gençer, Mehmet Can Gürsoy, Metin Akbaş, Muzaffer Tuncer, Suna Doğruyol, Talha Hakan Arslan, Tuğçe Güngör ve Zeynep Sakız'ın eserleri sergilenecek.
 
 
İSTANBUL (AA)

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'nin sınırında kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında kazılar yeniden başladı

Yeni Akit GYY'si Kadir Demirel'in öldürülmesi davasında karar!

Yeni Akit GYY'si Kadir Demirel'in öldürülmesi davasında karar!

MSB duyurdu: 149 göçmen kurtarıldı

MSB duyurdu: 149 göçmen kurtarıldı

FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon: 'Bölge ablası' yakalandı

FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon: 'Bölge ablası' yakalandı

İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

Avukatlar notları görüş kabininde iletmiş

Avukatlar notları görüş kabininde iletmiş

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı! Yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı! Yağış ne kadar sürecek?
 

POPÜLER HABERLER

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Canlı bombanın yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

Diyarbakır'da zehir tacirlerine dev operasyon!

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

146 yıldır görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

Özel jetin parasını o vermiş...

Özel jetin parasını o vermiş...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA