İsveçli oyuncu Bibi Andersson öldü.

İsveç Film Enstitüsü Sözcüsü Martin Frostberg, İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür ve Persona filmleriyle yıldızı parlayan Andersson'un dün 83 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enstitü tarafından dört kez en iyi kadın oyuncu seçilen Andersson, John Huston ve Robert Altman filmleri dahil onlarca yapımda rol almış ve tiyatro yönetmenliği yapmıştı. Andersson, 2009 yılında geçirdiği inme sonrası beyaz perdeden uzaklaşmıştı.