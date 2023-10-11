İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7413
  • EURO
    29,5014
  • ALTIN
    1668.46
  • BIST100
    8336.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

İsviçre anlaşma gereği 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti

İsviçre, Türkiye'ye 15 Kasım 2022'de imzalanan Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma kapsamında Urartu dönemi ve öncesine ait 37 parça tarihi eseri iade etti.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
İsviçre anlaşma gereği 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
ABONE OL

İsviçre, Urartu dönemi ve öncesine ait 37 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, Türkiye ile İsviçre arasında 15 Kasım 2022'de imzalanan Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma kapsamında eserlerin iadesi gerçekleşti.

Büyük bir kısmının Urartu döneminden kalma bronz objelerden oluşan tarihi eserler arasında 6 bin yıllık Kusura tipi idol de bulunuyor.

Yasadışı yollarla İsviçre'ye getirilen eserler ve Türkiye'ye iade edilen eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları ile Roma Dönemi'ne ait bir geyik figürini ve gümüş vazo parçasından oluşan kültür varlıkları yer alıyor.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye iade edilmek üzere İsviçre tarafından teslim edilen 37 eser için düzenlenen törene ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin zengin arkeolojik rezervleri ve Avrupa'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle yasa dışı kültür varlığı kaçakçılığının en büyük mağdurlarından biri olduğunu vurgulayan Acarsoy, "Eski eserlerin statüsüne ilişkin erken mevzuat çalışmalarına ve Türkiye'nin aldığı koruyucu tedbirlere rağmen önemli sayıda eser Türkiye'den çıkarıldı. O tarihten bu yana başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımız bu alanda yatırım yaptı ve yoğun çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sayesinde 12 bin 39 eser Türkiye'ye iade edildi." dedi.

Acarsoy, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretiyle mücadelede dünyanın en büyük sanat ve antika pazarlarından biri olan İsviçre ile verimli bir ortaklık kurmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek pazar ülkeleri arasında İsviçre'nin bu mücadeleye olan bağlılığı, kararlılığı ve netliğiyle öne çıktığının altını çizdi.

"Geçen yıl imzalanan ikili anlaşma, ilgili ülkelerin kültür kurumları arasında uzun vadeli bir işbirliğinin temelini atıyor." diyen Acarsoy anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye ile İsviçre arasındaki işbirliği, her iki ülkenin attığı somut adımlarla geliştiğini söyledi.

Acarsoy, "Bu konudaki işbirliğimizin gelecekte derinleşeceğine inanıyorum ve bu modelin yenilikçi mekanizmalara ve çözümlere ilham vereceğini görmeyi umuyorum." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı İsviçre Federal Kültür Ofisi Kültür Varlıklarının Uluslararası Transferinden Sorumlu İhtisas Kuruluşu Başkanı Fabienne Baraga ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşesi Senem Arslan'a teşekkürlerini ileten Acarsoy, "Bu tarihe güne tanık olmak muhteşem. Bugün bu eserlerin nihai olarak ait oldukları topraklara geri dönüşlerine tanık oluyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Acarsoy ile Baraga, tarihi eserlerin iadesine ilişkin tutanağı karşılıklı olarak imzaladı.

Tarihi eserler Türk Hava Yolları (THY) tarafından Turkish Cargo'nun uluslararası sertifikalı ve alanında uzman ekiplerince Türkiye'ye taşınacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.