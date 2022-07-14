IV. Murat İstanbul seferine çıkıyor

Dünyadaki ilk kez denize karşı düzenlenen Opera Festivali olma özelliğini taşıyan 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Antalya DOB'nin dev kadrosu; tarihin en görkemli seferlerinden birini gerçekleştiren Sultan IV. Murat'ın hayatını ele alan IV. Murat Operası'nı sergileyecek.

2010 yılında kaybettiğimiz Türk Operasının büyük ustası besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "IV. Murat" adlı Operası; Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü konu alıyor. Eserde "Sultan Murat" rolünü Engin Suna, "Kösem Sultan" rolünü Arzu Yaman, "Sadrazam Topal Recep Paşa" rolünü Umut Tarik Akça canlandıracak. Antalya DOB sanatçılarının sahnede olacağı 3 perdelik eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Gazal Erten'e, Işık Tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Librettosu Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışı ile seyirciye sunuluyor.

3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul'da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200'e yakın kez kapalı gişe olarak Türk ve uluslararası izleyiciler ile buluşmuş olan "IV. Murat" Operasının Dünya prömiyeri; eserin bestecisi Okan Demiriş yönetiminde ve Cüneyt Gökçer rejisinde AKM'de yapılmış ve ilk başrollerini IV. Murat : Mustafa Iktu; ve Baş Soprano Kösem Sultan : Leyla Demiriş, paylaşmışlardı.

Halkı Opera ile buluşturma özlemiyle eserler yaratan Besteci Okan Demiriş, izleyiciyle rahat diyalog kuran yapıtlarıyla ulusal Türk operasının kurulması yolunda kültür tarihimizdeki yerini almıştır. IV. Murat Operası; Türk Opera repertuarının seçkin bir örneği olmasının yanısıra, Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünün anlatmaktadır.

Festival kapsamındaki eser 23 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00'de Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde İstanbul'da başlayacak.

Biletler @biletinial internet sitesi üzerinden satıştadır.

IV. Murat Operası hakkında :

IV. Murat, şair ve besteci kişiliğine karşın, toplum kargaşasını düzene sokmak için gerektiğinde baskıcı bir kimliğe bürünebilmektedir. Küçük yaşta tahta geçmiş, bu nedenle uzun süre annesi Kösem Sultan'ın baskılarına boyun eğmiştir. Ama bu baskılar, şair yapısı ve acımasız kimliği ile birleşince iç dünyasında büyük fırtınalar koparmıştır. İçinde baş gösteren bu hayali kargaşa aynı zamanda onun trajik sonunu hazırlamıştır.

Tarihin en görkemli seferlerinden birini gerçekleştiren IV. Murat, Bağdat Fatihi olarak anılmaktadır. IV. Murat iyi bir eğitime sahip, ilme ve musikiye karşı ilgili bir padişahtır, henüz 28 yaşında vefat etmiştir.

IV. Murat Operası Konu :

Yeniçeri ve Sipahilerden asiler, Topal Recep Paşa'nın himayesinde Hüsrev Paşa'nın azledilmesini bahane ederler ve Topkapı Sarayı'nı basarak Sultan Murat'ı ayak divanına çağırırlar. Sultan Murat ile yüz yüze görüşmek isteyen asilerin amacı, devletin ileri gelenlerinden bazılarının kendilerine teslim edilmesidir.

IV. Murat, Hafız Paşa'yı görevden alır ama öldürülmesine razı olmaz. Ayaklanmanın elebaşı Topal Recep Paşa zorbaların baskısıyla sadrazam yapılır. Padişah'ın annesi Kösem Sultan ise Recep Paşa ile işbirliği yapmaktadır. Asiler eski sadrazam Hafız Paşa´yı istediklerinde padişah ona kaçmasını söyler ancak Hafız Paşa padişahı güç durumda bırakmamak için kaçmayı kabul etmez. Çocuklarını padişaha teslim eden paşa kendini feda eder.

Zorbaların elebaşı Recep Paşa, Kösem Sultan'la Sultan Murat'ın tahttan indirilmesini görüşür. Kösem Sultan da buna razıdır ancak Murat'ın yerine kendisinden doğma, şehzade Kasım'ın tahta geçmesini şart koşar.