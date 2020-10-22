İyilik İçin Sanat Artweeks@Akaretler'de

22 Ekim 2020 Perşembe 17:10 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:10

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile düzenlenen Artweeks@Akaretler 28 Ekim Çarşamba günü Akaretler Sıraevler’de kapılarını açıyor. Akaretlet Sıraevler’de, 8 Kasım’a kadar yaklaşık iki hafta sürecek olan tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve ücretsiz olacak. Sanatseverlerin heyecanla beklediği bu sene ki buluşmaya İyilik İçin Sanat Derneği geliştirdiği “Pasajda Bir Yıl”, “Anadolu’dan İzlenimler” ve “Atölye Cer” projelerinde yer alan sanatçılarının birbirinden değerli eserleriyle katılıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği, ilk olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yeni mezun gençlere daha ileri eğitimler vermek üzere Pasajda Bir Yıl projesini hayata geçirdi. Ardından Anadolu’daki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren genç sanatçıların eğitimini desteklediği Anadolu’dan İzlenimler projesini devreye aldı. Dernek ayrıca Türkiye’nin sanata değer katan gayrimenkul markası Ege Yapı iş birliğine giderek profesyonel sanatçılaırn katılımıyla Atölye Cer projesini gerçekleştirdi. İyilik İçin Sanat Derneği’nin üç projesinde yer alan sanatçılar, eserlerini Artweeks@Akaretler’de 55 numarada sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atölye Cer’de üretilen eserler ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

İyilik İçin Sanat Derneği iş birliği ile Ege Yapı’nın Cer İstanbul projesinde seçkin sanatçıların bir araya gelerek sanat eserleri üretebilmeler için Atölye Cer adı ile tahsis ettiği alan, sanatçıların üretim için atölye ihtiyacını karşılayarak tamamen modern ve özgür bir çalışma alanı sağlıyor. Sanatçılara 2 yıl boyunca çalışma mekanı sunan proje, genç ve yetenekli 17 sanatçının faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Atölye Cer projesinde yer alan sanatçılar Cer İstanbul’da kurulacak özel bir sergi alanında kasım ayının ikinci haftasında başlayacak ve yıl boyunca devam edecek olan bir sergide çalışmalarını sanatseverlerle buluşturacaklar. Cer İstanbul’daki sergi öncesinde sanatçıların seçkin eserlerinden oluşan bir seçkinin ilk gösterimi Artweeks@Akaretler’de yapılacak.