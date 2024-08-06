İzmir'deki antik kentte altın sikke dolu hazine keşfedildi

ABD'deki Michigan Üniversitesi'ne bağlı araştırma ekibi, İzmir'deki Notion Antik Kenti'nde yürüttükleri kazılarda "altın sikke hazinesi" keşfetti.

NOTİON'DA ALTIN SİKKE DOLU ÇÖMLEK KEŞFEDİLDİ

Notion Arkeoloji Projesi adıyla yapılan çalışmaya ilişkin açıklama yapan araştırmacılar keşfi "çok nadir" bir bulgu olarak duyurdu.

Üzerinde diz çökmüş bir okçu figürünün olduğu altın sikkenin MÖ 6. yüzyılın sonlarından Büyük İskender'in MÖ 330'da Pers imparatorluğunu fethetmesine kadar kullanıldığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, sikkenin paralı askerlere ödeme yapmak için kullanıldığını düşünüyor.

Araştırma ekibi altın dolu çömleği Yunan kenti Notion'un merkezindeki büyük bir evin altında bulduklarını açıkladı.



Notion Arkeoloji Projesi direktörü Christopher Ratté , "Muhtemelen, güvenli bir şekilde saklanmak üzere orada saklandı ve bir nedenden dolayı asla bulunamadı" dedi.



2023 yılında yapılan keşif, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle geçen hafta kamuoyuyla paylaşıldı.

Oxford Üniversitesi'nden ve daha önce British Museum ve Amerikan Nümizmatik Derneği'nde sikke küratörü olarak görev yapmış olan Andrew Meadows, "Bu, son derece önemli, muhteşem bir buluntu" dedi.