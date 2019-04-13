İzmirliler, Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösteriyor

Kitap severler bu yıl 24'üncüsü düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'na yoğun ilgi gösteriyor, fuar alanına girişte uzun kuyruklar oluşturuyor

Kültürpark Fuar Alanı'nda 465 yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katılımıyla süren etkinlik, 115 kültür programıyla birçok yazar, şair, oyuncu ile buluşma imkanı sunan ve 6 Nisan'da kapılarını açan 24. İzmir Kitap Fuarı sürüyor.

Kültürpark Fuar Alanı'nın girişinden başlayan yüzlerce metre uzunluğunda kuyruk oluşturan kitapseverler, sabırla kitaplarla buluşacakları anı bekliyor. İçeri giren kitapseverler yayınevlerinin oluşturdukları stantlarda alacakları kitapları seçerken bir yandan da beğeniyle okudukları yazarlara kitaplarını imzalatmanın heyecanını yaşıyor.

"YARIM MİLYONU GEÇEBİLİRİZ"

TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapseverlerin ilk günden bu yana fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl yapılan fuarın üstünde bir ziyaretçi ağırladıklarını aktaran Öder, "Geçen sene Anadolu'daki kitap fuarlarında bir rekor kırmıştık. Bir günde 102 bin ziyaretçimiz olmuştu. Bugün o rakamın çok üzerine çıkacak gibi görünüyor, rekora doğru gidiyoruz. Geçen sene ziyaretçi sayımız 478 bindi böyle giderse yarım milyonu geçebiliriz." dedi.

Öder, yayıncıların İzmir'de bulunmaktan ve yoğunluktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, çevre illerden de ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.